Balbi: "No pudieron controlar un partido con solo hinchada local"

Balbi arremetió contra Ruglio

Por su parte el presidente de Nacional, Alejandro Balbi respondió horas más tarde luego de finalizada la reunión de directiva con respecto al arbitraje: “¿No estaba preparado el estadio de Peñarol para la fiesta del barrio y el folclore? No pudieron controlar un partido con solo hinchada local. ¿La culpa es de Nacional? El presidente de Peñarol me está dando la razón de que no era el ámbito adecuado para jugar el partido, si no pudieron controlar a sus propios hinchas”.