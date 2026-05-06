MC Torque recibe a Palestino buscando ser el único líder

MC Torque sale a escena este miércoles, con el objetivo de quedar como el único líder de su grupo de Sudamericana. El elenco ciudadano estará recibiendo en el Estadio Centenario a Palestino de Chile sabiendo que en caso de ganar quedarán a un paso de la clasificación.
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El encuentro, que comenzará a las 19:00 horas, tendrá el arbitraje del venezolano Yender Herrera, quién será asistido por su compatriotas Migdalia Rodríguez, Paolo García y Emikar Calderas como cuarto árbitro. En el VAR estará Stefani Escobar y José Martínez, también de Venezuela.
MC Torque jugará esta noche con la posibilidad de ganar y dar un paso fundamental en sus intenciones por seguir en competencia. Si gana, quedaría en lo más alto, sacándole cinco unidades al tercero con dos partidos por jugar.
Posiciones: Gremio 7, MC Torque 6 (-1), Deportivo Riestra 4, Palestino 2 (-1)
Alineaciones de MC Torque y Palestino
Para este encuentro, el equipo de Marcelo Méndez jugará con Franco Torgnascioli; Eduardo Agüero, Franco Romero, Gary Kagelmacher, Facundo Silvera; Franco Pizzichillo, Bautista Kociubinski, Gonzalo Montes; Esteban Obregón, Salomón Rodríguez y Ramiro Lecchini.
Por el lado del equipo chileno, los comandados por Guillermo Farré, saldrían a la cancha con Sebastián Pérez, Ian Garguez, Vicente Espinoza, Enzo Roco, Dilan Zúñiga, Nicolás Meza, Bryan Carrasco, Sebastián Gallegos, Francisco Montes, César Munder y Nelson Da Silva.