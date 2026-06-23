Básquetbol: Peñarol gritó campeón tras 44 años de espera

Los aguateros emparejaron el trámite y recortaron diferencias. Un gran triple de Donald Sims fue clave para que Aguada se acercara. Peñarol seguía ganando al cabo del primer tiempo, pero por la mínima, 54-53.

Lo terminó cerrando con luz

Peñarol volvió a abrir una importante ventaja (de diez puntos precisamente) en el inicio del tercer cuarto, con un parcial de 9-0 y culminó el penúltimo chico 86-69 arriba en el marcador, aprovechándose de un rival que no se encontraba en la cancha.

En el último cuarto, el elenco carbonero se sostuvo y gritó campeón. Los aguateros, que se habían puesto 2-2 en la serie tras estar 0-2 abajo, terminaron sufriendo dos derrotas seguidas y perdieron su segunda definición consecutiva (sumando la derrota ante Nacional en la temporada pasada).

Con Skyler Hogan como figura de las finales y Santiago Véscovi como jugador más destacado de la temporada, Leandro García Morales obtuvo su primer título de director técnico.

Skyler Hogan anotó 28 puntos, tuvo un registro de 3/5 en triples y encabezó la lista de goleadores de Peñarol. Nicola Pomoli aportó 14, Véscovi 13 y siete asistencias, y Gabriel Jaú 12 y nueve rebotes. Luis Santos, con 25 tantos, fue el máximo anotador de Aguada.