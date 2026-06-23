Más cuatro décadas pasaron para que el viejo Peñarol gritara campeón en el básquetbol uruguayo. Y este lunes no fue un días más, ya que el mirasol se consagró como el mejor de la Liga Uruguaya de Básquetbol tras derrotar 107-92 a Aguada en la sexta final en el Antel Arena y quedarse con la llave por 4-2. Los aurinegros se reencontraron con el título tras 44 años, luego del Federal obtenido en 1982, y obtuvieron su primera LUB.
Ligua Uruguaya
Básquetbol: Peñarol gritó campeón tras 44 años de espera
Los aurinegros derrotaron a Aguada 107-92, liquidó la llave final 4-2 y conquistó su séptimo título de su historia y el primero de la Liga Uruguaya