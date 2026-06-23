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Deportes básquetbol | Club Atlético Peñarol |

Ligua Uruguaya

Básquetbol: Peñarol gritó campeón tras 44 años de espera

Los aurinegros derrotaron a Aguada 107-92, liquidó la llave final 4-2 y conquistó su séptimo título de su historia y el primero de la Liga Uruguaya

Peñarol es el nuevo campeón de la Liga Uruguaya de Básquetbol.

Peñarol es el nuevo campeón de la Liga Uruguaya de Básquetbol.

 Gastón Britos / FocoUy
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Más cuatro décadas pasaron para que el viejo Peñarol gritara campeón en el básquetbol uruguayo. Y este lunes no fue un días más, ya que el mirasol se consagró como el mejor de la Liga Uruguaya de Básquetbol tras derrotar 107-92 a Aguada en la sexta final en el Antel Arena y quedarse con la llave por 4-2. Los aurinegros se reencontraron con el título tras 44 años, luego del Federal obtenido en 1982, y obtuvieron su primera LUB.

El inicio del equipo carbonero fue tan bueno que obligó al entrenador aguatero Leandro Taboada a pedir el primer minuto de tiempo para corregir detalles, cuando sus dirigidos caían por nueve, tras un parcial 18-9, a 4:45 del final del primer cuarto.

Peñarol, que fue un equipo vertical, con ritmo y mucho porcentaje de tiros exteriores, desnudaba las carencias de un Aguada al que le costaba defender. Al término del primer cuarto, la diferencia era de diez, 31-21, a favor de los aurinegros.

Los aguateros emparejaron el trámite y recortaron diferencias. Un gran triple de Donald Sims fue clave para que Aguada se acercara. Peñarol seguía ganando al cabo del primer tiempo, pero por la mínima, 54-53.

Lo terminó cerrando con luz

Peñarol volvió a abrir una importante ventaja (de diez puntos precisamente) en el inicio del tercer cuarto, con un parcial de 9-0 y culminó el penúltimo chico 86-69 arriba en el marcador, aprovechándose de un rival que no se encontraba en la cancha.

En el último cuarto, el elenco carbonero se sostuvo y gritó campeón. Los aguateros, que se habían puesto 2-2 en la serie tras estar 0-2 abajo, terminaron sufriendo dos derrotas seguidas y perdieron su segunda definición consecutiva (sumando la derrota ante Nacional en la temporada pasada).

Con Skyler Hogan como figura de las finales y Santiago Véscovi como jugador más destacado de la temporada, Leandro García Morales obtuvo su primer título de director técnico.

Skyler Hogan anotó 28 puntos, tuvo un registro de 3/5 en triples y encabezó la lista de goleadores de Peñarol. Nicola Pomoli aportó 14, Véscovi 13 y siete asistencias, y Gabriel Jaú 12 y nueve rebotes. Luis Santos, con 25 tantos, fue el máximo anotador de Aguada.

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