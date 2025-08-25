Batacazo histórico de Uruguay: venció a Estados Unidos por la AmeriCup

Noche histórica para la selección de básquetbol de Uruguay, que dio el batacazo en la AmeriCup al vencer 86 a 85 a Estados Unidos. Los dirigidos por Gerardo Jauri dieron un paso muy importante pensando en acceder a los cuartos de final del torneo que se disputa en Nicaragua.
El combinado celeste comenzó jugando un buen partido y cerró los primeros diez minutos con cuatro de ventaja. Sin embargo los norteamericanos reaccionaron para irse al descanso 3 puntos arriba.
Para el complemento, nuevamente el equipo celeste salió con una alta superioridad y con un parcial de 25 a 18 lograron revertir el resultado. En el último cuarto, Uruguay aguantó de manera espectacular el envión de Estados Unidos para sellar un resultado histórico.
Es la cuarta victoria de Uruguay ante Estados Unidos y ahora la celeste sueña con avanzar a cuartos de final de la AmeriCup. Para eso, deberá vencer a Bahamas, partido que irá el próximo martes a las 19:10 horas.