Sociedad expedición | puerto de Montevideo |

A esperar

"Uruguay sub 200": ¿Por qué se suspendió la expedición y cuando vuelve a altamar?

"Nunca antes había ocurrido algo así en una expedición del R/V Falkor (too)", reza en el comunicado en el que informan los pasos a seguir de la expedición.

Expedición Uruguay 200.

"Durante la expedición «Visualizando las profundidades frente a Uruguay» (Uruguay SUB200), el buque de investigación Falkor (too) del Schmidt Ocean Institute tuvo dificultades técnicas con su estructura", reza el comunicado emitido por el Schmidt Ocean Institute. Aclaran que "nadie resultó herido" y que aún se desconocen las causas del daño.

"Aunque durante las expediciones de campo, especialmente en el mar, pueden surgir imprevistos, este tipo de incidentes son poco frecuentes. Nunca antes había ocurrido algo así en una expedición del R/V Falkor (too)", agregan.

El buque ya regresó al Puerto de Montevideo y una vez solucionado el desperfecto, "regresará a la “Estación 3”, ubicada en una de las laderas del Cañón Río de la Plata. En el sitio en el que se interrumpió la investigación, se retomarán los trabajos, tratando de que el imprevisto no afecte profundamente la agenda planteada, la que por ahora permanece incambiada".

