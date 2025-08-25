Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política Independencia | desafíos | Florida

declaratoria de la independencia

Orsi: "No es independencia o unión, es independencia y unión"

Orsi reflexionó sobre la independencia y destacó los principales desafíos actuales: protección de niños y mayores, desarrollo equilibrado, convivencia y democracia.

Yamandú Orsi, presidente de la República.&nbsp;

Yamandú Orsi, presidente de la República. 

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Con un mensaje centrado en la complejidad de los procesos históricos y los desafíos del presente, el presidente Yamandú Orsi encabezó este domingo en Florida el acto oficial por los 200 años de la Declaratoria de la Independencia. La ceremonia tuvo lugar frente a la Piedra Alta y contó también con la oratoria del intendente local, Carlos Enciso.

Entre las autoridades presentes estuvieron la vicepresidenta Carolina Cosse y los expresidentes Luis Lacalle Pou y Julio María Sanguinetti, además de legisladores e intendentes de distintos partidos.

Orsi subrayó que la efeméride no debe entenderse como un episodio aislado, sino como parte de un proceso. Recordó que la Declaratoria de 1825 encierra debates todavía vigentes: No es independencia o Unión, sino independencia y Unión”, señaló, en referencia a la coyuntura histórica que abrió paso al nacimiento del Estado uruguayo en 1830. En ese sentido, advirtió que “los procesos no son lineales, no es que se decreta la independencia, se lucha y después se consigue. Es mucho más complejo”.

El mandatario también recordó los riesgos que enfrentaron los patriotas al firmar aquel documento: “La declaración de independencia, si uno la analiza bien, era una declaración de guerra. Implicaba plantar pie ante un imperio gigantesco”, expresó.

Desafíos actuales

Tras repasar el sentido histórico de la conmemoración, Orsi dedicó buena parte de su discurso a los desafíos del Uruguay contemporáneo. Planteó en primer lugar el reto demográfico, con la necesidad de una mayor protección a niños, adolescentes y personas mayores.

Luego señaló la importancia de avanzar hacia un modelo de desarrollo integral, que combine crecimiento económico, justicia social y equilibrio territorial: “Debemos lograr un desarrollo equilibrado, o seguirá siendo la historia de siempre de los países dependientes, escorados hacia el puerto”, expresó.

El presidente también se refirió a la seguridad y la convivencia, entendidas más allá del delito: “No estoy hablando solo del crimen, estoy hablando también de la violencia puertas adentro, de la que ocurre entre nuestros jóvenes, en el deporte o en otros ámbitos”. Además, defendió el compromiso histórico de Uruguay con la paz y el multilateralismo, en un mundo marcado por tensiones geopolíticas.

Orsi resaltó el valor de la democracia como un desafío cotidiano. Reivindicó la tolerancia y el respeto por el pensamiento distinto, así como la empatía hacia quienes más sufren. “Debemos abandonar esa tentación de calificar a las personas o no querer escuchar lo que me quieren decir los otros”, advirtió.

Sobre el cierre de la oratoria, el presidente propuso que cada aniversario sea una oportunidad para “volver a mirar el territorio, mirarnos a nosotros mismos y proyectarnos hacia el futuro”, reafirmando que, al igual que hace dos siglos, la astucia, el coraje y el sentido de pertenencia siguen siendo herramientas imprescindibles.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar