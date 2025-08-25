Cinco periodistas asesinados tras ataque de Israel a un hospital en Gaza

Desde la ONU califican la operación militar israelí como un "castigo colectivo" contra el pueblo palestino. Las hostilidades se desataron tras un ataque relámpago del movimiento palestino Hamás contra Israel, el 7 de octubre de 2023, que causó unos 1.200 muertos y cerca de 5.500 heridos, en su mayoría civiles.

De los 251 israelíes secuestrados en aquella fecha, 49 permanecen como rehenes o víctimas no recuperadas en Gaza, incluyendo 27 que han sido declarados muertos por el Ejército.

Israel "lamenta cualquier daño causado a los civiles"

En un comunicado emitido en las últimas horas, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron haber lanzado un ataque contra el hospital Nasser en el sur de Gaza, que resultó con la muerte de veinte personas, entre ellas cinco periodistas.

"Las tropas de las FDI atacaron el área del hospital Nasser en (la ciudad de) Jan Yunis. El jefe del Estado Mayor (del Ejército israelí) ha ordenado que se lleve a cabo una investigación preliminar de este suceso lo antes posible", señala la oficina de prensa de las FDI en un comunicado.

El texto agrega que el Ejército israelí lamenta cualquier daño causado a los civiles y se esfuerza por minimizar los riesgos para ellos.

Vía: Sputnik