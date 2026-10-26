Bella Vista está cada vez más cerca de volver al profesionalismo. Tras una nueva fecha del Clausura de la Primera Amateur, el equipo papal sacó una ventaja de ocho unidades con nueve puntos por jugar, por lo que su ascenso podría decretarse el próximo fin de semana.
¿papal profesional?
Bella Vista a un paso del ascenso que podría decretarse el fin de semana
El papal sacó ocho unidades en la tabla de la Primera Amateur, respecto a Bella Italia que es su principal perseguidor, con nueve puntos en juego.