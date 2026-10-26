Bella Vista a un paso del ascenso que podría decretarse el fin de semana

Los del Prado vencieron en la hora a Salto y siguen arriba. En un segundo lugar aparece Bella Italia que igualó ante Salus, algo que aprovechó Deportivo Colonia que goleó a Mar de Fondo y quedó a un punto de la zona de ascenso. Por su parte, Artigas dejó pasar la oportunidad de quedar como escolta al igualar frente a Platense.