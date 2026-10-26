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Deportes Primera Amateur |

¿papal profesional?

Bella Vista a un paso del ascenso que podría decretarse el fin de semana

El papal sacó ocho unidades en la tabla de la Primera Amateur, respecto a Bella Italia que es su principal perseguidor, con nueve puntos en juego.

Bella Vista va por el ascenso.

Bella Vista va por el ascenso.

 @CABellaVista
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Bella Vista está cada vez más cerca de volver al profesionalismo. Tras una nueva fecha del Clausura de la Primera Amateur, el equipo papal sacó una ventaja de ocho unidades con nueve puntos por jugar, por lo que su ascenso podría decretarse el próximo fin de semana.

Los del Prado vencieron en la hora a Salto y siguen arriba. En un segundo lugar aparece Bella Italia que igualó ante Salus, algo que aprovechó Deportivo Colonia que goleó a Mar de Fondo y quedó a un punto de la zona de ascenso. Por su parte, Artigas dejó pasar la oportunidad de quedar como escolta al igualar frente a Platense.

Lo que dejó la fecha de la Primera Amateur

Resultados

  • Lito 0-0 Durazno
  • Salus 0-0 Bella Italia
  • Huracán Buceo 0-0 Deutscher
  • Deportivo Colonia 4-0 Mar de Fondo
  • Salto 1-2 Bella Vista
  • Rampla Juniors 4-0 Sud América
  • Los Halcones 0-8 Deportivo LSM
  • Artigas 1-1 Platense
  • Terremoto 0-1 Deportivo Italiano

Posiciones

  1. Bella Vista - 36
  2. Bella Italia - 28
  3. Deportivo Colonia - 27
  4. Salto - 26
  5. Artigas - 26
  6. Deportivo LSM - 23
  7. Deportivo Italiano - 23
  8. Salus - 22
  9. Lito - 22
  10. Durazno - 19
  11. Terremoto - 16
  12. Huracán Buceo - 16
  13. Sud América - 15
  14. Mar de Fondo - 14
  15. Platense - 12
  16. Deutscher - 11
  17. Rampla Juniors - 11
  18. Los Halcones - 0

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