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Deportes Balón de oro | Kane | Yamal

los mejores del año

Harry Kane fue elegido como el Balón de Oro 2026: ¿Quiénes fueron los otros ganadores?

El premio entregado por France Football coronó además, a la española Alexia Putellas como la mejor jugadora del año en el fútbol femenino.

Harry Kane fue elegido como el Balón de Oro 2026.

Harry Kane fue elegido como el Balón de Oro 2026.
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Por primera vez en sus 70 ediciones (la primera fue en el año 1956) la entrega del Balón de Oro se celebró fuera de Francia. La entrega del premio en reconocimiento a los mejores jugadores del mundo en el año, se celebró en Londres (Inglaterra) y destacó a Harry Kane y Alexia Putellas como los mejores futbolistas de la temporada.

Harry Kane dio la sorpresa al ser consagrado como el mejor jugador del año, obteniendo así el Balón de Oro 2026, premio que no ganaba un futbolista inglés desde el año 2001. Durante la temporada convirtió 73 goles entre el Bayern Múnich y la selección inglesa, además de brindar 10 asistencias, redondeando una temporada de ensueño para el delantero de 33 años.

Por tercera vez en su carrera y luego de ser figura en el Barcelona que obtuvo la Champions, La Liga, la Copa y la Supercopa de España, Alexia Putellas se quedó con el Balón de Oro en el fútbol femeino. A lo largo del año disputó 53 partidos en dónde convirtió 26 goles, 15 asistencias y obtuvo 5 trofeos.

El mejor golero del año fue Unai Simón quien además de consagrarse campeón del mundo con la selección de España, rompió el récord de mayot cantidad de minutos sin recibir goles en este torneo. Por el lado del cuadro femenino el premio se lo llevó, Cata Coll, golera española de 25 años que defiende al Barcelona.

Por tercer año consecutivo, el premio al futbolista joven con mayor talento se lo llevó el español Lamine Yamal. También española y del Barcelona, Vicky López de 20 años, se llevó la distinción en la rama femenina por segundo año consecutivo.

En cuánto a los entrenadores, Pere Romeu se llevó la distinción como el mejor del fútbol femenino tras ganar la Champions, La Liga, la Copa y la Supercopa de España al frente del Barcelona. Por su parte, luego de consagrarse campeón del Mundo, Luis de la Fuente fue elegido como el mejor entrenador.

Finalmente, el premio Sócrates en reconocimiento al compromiso social y la labor humanitaria realizada a través del fútbol, fue para el futbolista inglés del Arsenal, Bukayo Saka. Desde 2022, Saka se ha asociado con BigShoe para financiar 120 operaciones médicas que cambian la vida de niños en Kano, Nigeria (para afecciones como hernias y tumores cerebrales), honrando así la herencia de su familia

Fútbol masculino

Mejor jugador

  1. Harry Kane (Bayern Múnich)
  2. Kylian Mbappe (Real Madrid)
  3. Lamine Yamal (Barcelona)
  4. Rodri (Manchester City)
  5. Lionel Messi (Inter Miami)

Joven talento

  1. Lamine Yamal (Barcelona)

Mejor golero

  1. Unai Simón (Athletic Bilbao)

Goleador del año

  1. Harry Kane (Bayern Múnich/ Selección de Inglaterra)

Mejor entrenador

  1. Luis de la Fuente (Selección de España)

Club del año

  1. Paris Saint Germain (Francia)

Fútbol femenino

Mejor jugadora

  1. Alexia Putellas (Barcelona)
  2. Ewa Pajor (Barcelona)
  3. Khadija Shaw (Manchester City)
  4. Melchie Dumornay (OL Lyonnais)
  5. Patri Guijarro (Barcelona)

Joven talento

  1. Vicky López (Barcelona)

Mejor golera

  1. Cata Coll (Barcelona)

Goleadora del año

  1. Charlyn Corral (Pachuca/ Selección de México)

Mejor entrenador

  1. Pere Romeu (Barcelona)

Club del año

  1. Barcelona (España)

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