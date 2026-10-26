Harry Kane fue elegido como el Balón de Oro 2026: ¿Quiénes fueron los otros ganadores?

El mejor golero del año fue Unai Simón quien además de consagrarse campeón del mundo con la selección de España, rompió el récord de mayot cantidad de minutos sin recibir goles en este torneo. Por el lado del cuadro femenino el premio se lo llevó, Cata Coll, golera española de 25 años que defiende al Barcelona.

Por tercer año consecutivo, el premio al futbolista joven con mayor talento se lo llevó el español Lamine Yamal. También española y del Barcelona, Vicky López de 20 años, se llevó la distinción en la rama femenina por segundo año consecutivo.

En cuánto a los entrenadores, Pere Romeu se llevó la distinción como el mejor del fútbol femenino tras ganar la Champions, La Liga, la Copa y la Supercopa de España al frente del Barcelona. Por su parte, luego de consagrarse campeón del Mundo, Luis de la Fuente fue elegido como el mejor entrenador.

Finalmente, el premio Sócrates en reconocimiento al compromiso social y la labor humanitaria realizada a través del fútbol, fue para el futbolista inglés del Arsenal, Bukayo Saka. Desde 2022, Saka se ha asociado con BigShoe para financiar 120 operaciones médicas que cambian la vida de niños en Kano, Nigeria (para afecciones como hernias y tumores cerebrales), honrando así la herencia de su familia

Fútbol masculino

Mejor jugador

Harry Kane (Bayern Múnich) Kylian Mbappe (Real Madrid) Lamine Yamal (Barcelona) Rodri (Manchester City) Lionel Messi (Inter Miami)

Joven talento

Lamine Yamal (Barcelona)

Mejor golero

Unai Simón (Athletic Bilbao)

Goleador del año

Harry Kane (Bayern Múnich/ Selección de Inglaterra)

Mejor entrenador

Luis de la Fuente (Selección de España)

Club del año

Paris Saint Germain (Francia)

Fútbol femenino

Mejor jugadora

Alexia Putellas (Barcelona) Ewa Pajor (Barcelona) Khadija Shaw (Manchester City) Melchie Dumornay (OL Lyonnais) Patri Guijarro (Barcelona)

Joven talento

Vicky López (Barcelona)

Mejor golera

Cata Coll (Barcelona)

Goleadora del año

Charlyn Corral (Pachuca/ Selección de México)

Mejor entrenador

Pere Romeu (Barcelona)

Club del año