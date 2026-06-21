Marcelo Bielsa no escondió su malestar ante los periodistas al referirse a los descansos obligatorios en el torneo. Para el técnico, fragmentar el encuentro en cuatro bloques modifica la esencia misma del fútbol, algo que responde a lógicas ajenas al deporte. Considera que estos cortes restan intensidad y continuidad.
Formato que incomoda
Bielsa cuestiona las pausas de hidratación y el negocio detrás del fútbol
La polémica por las interrupciones en los partidos crece, y Bielsa se sumó con duras declaraciones contra intereses comerciales que transforman el fútbol.