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Deportes

Formato que incomoda

Bielsa cuestiona las pausas de hidratación y el negocio detrás del fútbol

La polémica por las interrupciones en los partidos crece, y Bielsa se sumó con duras declaraciones contra intereses comerciales que transforman el fútbol.

Marcelo Bielsa en conferencia de prensa ayer previo al partido de Uruguay contra Cabo Verde.&nbsp;

Marcelo Bielsa en conferencia de prensa ayer previo al partido de Uruguay contra Cabo Verde. 
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Marcelo Bielsa no escondió su malestar ante los periodistas al referirse a los descansos obligatorios en el torneo. Para el técnico, fragmentar el encuentro en cuatro bloques modifica la esencia misma del fútbol, algo que responde a lógicas ajenas al deporte. Considera que estos cortes restan intensidad y continuidad.

El tema no es menor en tanto la medida nació como una herramienta para proteger a los futbolistas en climas extremos, su aplicación indiscriminada incluso en condiciones frescas o en recintos cubiertos ha despertado sospechas sobre sus verdaderos motivos. No es casual que en varios encuentros el público haya manifestado su descontento con abucheos.

La publicidad manda

Lo que comenzó como una "iniciativa de salud" se ha convertido en un fenómeno con alto impacto económico. Diversos medios internacionales han reportado que estos espacios ya tienen nombres comerciales vinculados a grandes cadenas de comida rápida y que representan una inyección millonaria para las televisoras. Esto explica por qué, más allá del calor o el frío, las pausas se mantienen firmes en el calendario del torneo.

Bielsa trazó un contraste interesante: mientras herramientas como el VAR han sido incorporadas con un objetivo claro de justicia deportiva más allá de sus defectos, este otro cambio no encuentra justificación desde lo futbolístico. Para él, ahí reside la diferencia entre una evolución pensada para el juego y una imposición motivada por otros intereses.

Cabo Verde y las lecciones del debut

En lo estrictamente deportivo, el entrenador se mostró optimista de cara al próximo compromiso. Reconoció que su equipo mostró dos caras muy distintas en el estreno ante Arabia Saudita, y confía en que la versión del segundo tiempo sea la que salte desde el pitazo inicial en Miami.

Sobre el rival africano, advirtió que el principal obstáculo será romper un entramado defensivo muy cerrado, para lo cual exigirá a sus jugadores rapidez en la circulación y movilidad constante. No será un partido sencillo, pero el técnico cree que su equipo ya aprendió la lección.

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