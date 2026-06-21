Bielsa cuestiona las pausas de hidratación y el negocio detrás del fútbol

Bielsa trazó un contraste interesante: mientras herramientas como el VAR han sido incorporadas con un objetivo claro de justicia deportiva más allá de sus defectos, este otro cambio no encuentra justificación desde lo futbolístico. Para él, ahí reside la diferencia entre una evolución pensada para el juego y una imposición motivada por otros intereses.

Cabo Verde y las lecciones del debut

En lo estrictamente deportivo, el entrenador se mostró optimista de cara al próximo compromiso. Reconoció que su equipo mostró dos caras muy distintas en el estreno ante Arabia Saudita, y confía en que la versión del segundo tiempo sea la que salte desde el pitazo inicial en Miami.

Sobre el rival africano, advirtió que el principal obstáculo será romper un entramado defensivo muy cerrado, para lo cual exigirá a sus jugadores rapidez en la circulación y movilidad constante. No será un partido sencillo, pero el técnico cree que su equipo ya aprendió la lección.