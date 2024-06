Bielsa: "El resultado representa lo que sucedió en la cancha"

Bielsa y las cosas a mejorar

Con este escenario, el entrenador celeste enfatizó en la diferencia que hubo entre el primer tiempo y el tramo del segundo tiempo en el que dominó el rival; no obstante, remarcó que esa superioridad fue momentánea, pero que igualmente obliga a corregir algunos aspectos de juego. “Es claro que las diferencias que se establecieron entre los dos equipos en el primer tiempo no autorizaban a pensar que a los 5 minutos del segundo tiempo un equipo que había sido dominado lograra convertirse en dominador. Ese es un factor que no debería haber sucedido”, indicó.

“El clima tenía una humedad muy alta, difícil de administrar la energía. Uruguay depende mucho de su dinámica. Pero si de 90 minutos, logramos imponer que el partido se jugara de acuerdo a nuestras pretensiones durante 70 o 75 minutos, la proporción es buena. No ignoro que hubo 15 minutos de dominio del rival, en el que el rival erró dos goles”, dijo.

Finalmente, Bielsa fue consultado sobre lo que viene, con los partidos ante Bolivia y Estados Unidos en el horizonte: “A lo que pueda aspirar Uruguay lo iremos construyendo partido a partido. Tengo la expectativa de que la suma de partidos vaya puliendo algunos aspectos que por ejemplo hoy permitieron que un rival claramente inferior a Uruguay dominara 15 minutos del partido”.