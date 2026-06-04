Intermedio: Colegio de Árbitros respaldó a Heras que dirigirá un choque trascendetal

Esteban Ostojich junto a Andrés Cunha dirigirán el encuentro entre Nacional y Juventud el sábado a las 18:30 en el Gran Parque Central. Peñarol visitará a Cerro el domingo a las 15:00 horas, partido que tendrá a Mathías de Armas junto a Jonathan Fuentes.
Así va la cuarta fecha del Intermedio
Viernes 5 de junio
19:00 - Wanderers vs Danubio
- Parque Viera
- Hernán Heras - Yimmy Álvarez (VAR)
Sábado 6 de junio
10:00 - Central Español vs Racing
- Parque Palermo
- Esteban Guerra - Daniel Rodríguez (VAR)
15:00 - MC Torque vs Deportivo Maldonado
- Estadio Charrúa
- Bruno Sacarelo - Christian Ferreyra (VAR)
18:30 - Nacional vs Juventud
- Gran Parque Central
- Esteban Ostojich - Andrés Cunha (VAR)
Domingo 7 de junio
10:00 - Progreso vs Albion
- Parque Paladino
- Felipe Vikonis - Daniel Fedorczuk (VAR)
15:00 - Cerro vs Peñarol
- Estadio Tróccoli
- Mathías de Armas - Jonathan Fuentes (VAR)
18:30 - Defensor Sporting vs Boston River
- Estadio Franzini
- Augusto Olmos - Christian Ferreyra (VAR)
Lunes 8 de junio
19:00 - Liverpool vs Cerro Largo
- Parque Viera
- Kevin Fontes - Diego Dunajec (VAR)