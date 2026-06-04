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Intermedio: Colegio de Árbitros respaldó a Heras que dirigirá un choque trascendetal

Se dieron a conocer las nominaciones de las ternas arbitrales para la cuarta fecha del Torneo Intermedio, que será la última previo al receso por el Mundial.

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El Colegio de Árbitros dio a conocer las ternas para lo que será la disputa de la cuarta fecha del Torneo Intermedio, que comenzará este viernes y finalizará en la tarde del próximo lunes. Luego de esta etapa, se pararán las actividades hasta finalizado el Mundial.

Entre la nómina, lo destacado es la ausencia de Gustavo Tejera, Antonio García y Leodán González (quienes viajaron al Mundial). A estos se les suma que nuevamente el Colegio de Árbitros no designó a Andrés Matonte tras su flojo partido en el encuentro de Nacional ante Albion por la segunda fecha del Intermedio.

Entre las nominaciones, destaca un respaldo a Hernán Heras, luego del encuentro entre Peñarol y Central Español en dónde expulsó a tres futbolistas carboneros, y se lo designó para impartir justicia en uno de los partidos más importantes como es Wanderers frente a Danubio.

Esteban Ostojich junto a Andrés Cunha dirigirán el encuentro entre Nacional y Juventud el sábado a las 18:30 en el Gran Parque Central. Peñarol visitará a Cerro el domingo a las 15:00 horas, partido que tendrá a Mathías de Armas junto a Jonathan Fuentes.

Así va la cuarta fecha del Intermedio

Viernes 5 de junio

19:00 - Wanderers vs Danubio

  • Parque Viera
  • Hernán Heras - Yimmy Álvarez (VAR)

Sábado 6 de junio

10:00 - Central Español vs Racing

  • Parque Palermo
  • Esteban Guerra - Daniel Rodríguez (VAR)

15:00 - MC Torque vs Deportivo Maldonado

  • Estadio Charrúa
  • Bruno Sacarelo - Christian Ferreyra (VAR)

18:30 - Nacional vs Juventud

  • Gran Parque Central
  • Esteban Ostojich - Andrés Cunha (VAR)

Domingo 7 de junio

10:00 - Progreso vs Albion

  • Parque Paladino
  • Felipe Vikonis - Daniel Fedorczuk (VAR)

15:00 - Cerro vs Peñarol

  • Estadio Tróccoli
  • Mathías de Armas - Jonathan Fuentes (VAR)

18:30 - Defensor Sporting vs Boston River

  • Estadio Franzini
  • Augusto Olmos - Christian Ferreyra (VAR)

Lunes 8 de junio

19:00 - Liverpool vs Cerro Largo

  • Parque Viera
  • Kevin Fontes - Diego Dunajec (VAR)

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