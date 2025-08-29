Bielsa: la lista del Mundial "en mente" y la autocrítica de su gestión en Uruguay

Bielsa agregó que si De la Cruz "no lo logra ahí, veré como ayudarlo a que lo logre con la selección. Yo creo que él está sano, pero creemos que en este momento lo mejor que podemos hacer por él es respetar los momentos que disponga el club”.

El nuevo equipo de Darwin Núñez

La salida del delantero uruguayo hacia el fútbol de Arabia, para defender al Al Hilal despertó ciertas dudas en cuanto al rendimiento competitivo que pueda tener Núñez de cara a la Copa del Mundo. Ante la pregunta, Bielsa manifestó que en esa decisión "no opiné" y que solamente lo hace cuando se le pide "y yo no fui consultado, lo que me parece lógico".

"Darwin es un jugador que, en su corta edad, ya ha hecho muchos procesos. Llegó a Europa, estuvo en uno de los mejores clubes mundo y ahora llegó a un mercado que ya no es de segundo nivel ni muchísimo menos. Hay muy pocas ligas en el mundo que tenga tantos jugadores de tanto nivel”, detalló.

La autocrítica y reproche de Bielsa

Al hacer un balance sobre el rendimiento de la selección bajo su mandato, Marcelo Bielsa se mostró autocrítico y sostuvo que "tendríamos que haber obtenido más de lo que obtuvimos”. “Cuando uno gestiona un capital humano de tanta riqueza, tiene que saber por qué el rendimiento producido es menor al esperado", puntualizando que el primer objetivo el cuál era "rentabilizar el material humano", al día de hoy "es un objetivo no cumplido".

“Yo mismo me pongo en duda. Soy el primero que se da cuenta de lo que está bien hecho y lo que no. Hay que ver cómo se evalúan los argumentos que yo di. Tenemos una merma en la creación de fútbol ofensivo y en la obtención de resultados, pero jugamos contra Venezuela un gran partido”.

Bielsa destacó que los mejores partidos de Uruguay se dieron cuando "corrimos más que el rival porque eso nos hace jugar mejor", y que para eso "necesitamos a los jugadores que están habituados a la alta competitividad".

Finalmente, al hablar sobre la caída de la capacidad goleadora por parte del equipo, aseguró que "hice todo lo que debí para que el equipo ataque mejor, pero no lo logré, lo que quiere decir que no di en la tecla".