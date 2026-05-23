Nacional ganó con lo justo, aprovechó su momento y logró mejorar un poco el ánimo

Albion con uno menos

El encuentro cambió por completo a los 20 minutos de juego, cuando Francisco Ginella vio la tarjeta roja y dejó a la visita con diez futbolistas. La expulsión condicionó el trámite: Albion retrocedió líneas, resignó la posesión y apostó casi exclusivamente a resistir y encontrar alguna contra rápida para sorprender. Casi nunca lo consiguió.

Desde entonces, Nacional monopolizó la pelota y pasó gran parte del partido instalado en campo rival. Le faltó claridad, cambio de ritmo y creatividad para traducir el dominio en situaciones realmente peligrosas, aunque generó varias aproximaciones importantes.

El arquero Sebastián Jaume sostuvo durante muchos minutos el empate con un par de intervenciones decisivas. Maxi Gómez estuvo cerca de abrir el marcador antes del descanso y también Agustín Dos Santos tuvo una chance clara, aunque definió demasiado al centro.

La insistencia tricolor recién encontró premio cerca de la media hora del complemento. Tras varios intentos y mucho empuje, Maxi Gómez logró quebrar la resistencia azulgrana y marcó el único tanto de la noche.

Nacional perdió a Lodeiro

El partido volvió a tensarse pocos minutos después, cuando Nicolás Lodeiro fue expulsado y Nacional quedó también con diez jugadores. Allí Albion intentó adelantar líneas y asumir una postura más ofensiva, aunque el desgaste físico acumulado durante gran parte del encuentro terminó pasándole factura.

Nacional supo sostener la ventaja y cerrar un triunfo importante en lo anímico y en lo deportivo, especialmente luego de semanas complejas. Sin embargo, el rendimiento dejó claro que todavía hay aspectos a corregir de cara a los desafíos que vienen, especialmente pensando en la Copa Libertadores, donde la hinchada exige una victoria el próximo martes.

Maxi Gómez decisivo

Entre los puntos altos del equipo estuvieron Nicolás Rodríguez, que cumplió correctamente en ambos laterales; Maxi Gómez, decisivo con el gol y también en el juego físico; y el juvenil Juan Ignacio García, que tuvo un debut auspicioso. La zaga integrada por Agustín Rogel y Tomás Viera respondió con firmeza en las pocas ocasiones en que fue exigida.

La preocupación pasó por Maxi Silvera, que ingresó en el complemento pero debió abandonar el campo debido a una molestia física.

El cierre del partido dejó además fuertes cuestionamientos hacia el arbitraje de Andrés Matonte, de actuación muy discutida y varias veces corregido por el VAR.