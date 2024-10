Bielsa: "Si me dicen que no lograron jugar bien" por lo que "tocó vivir, mi respuesta es no"

Uruguay no logra levantar cabeza y este martes volvió a dejar dos puntos en la Eliminatoria Sudamericana, luego de igualar sin goles con la selección de Ecuador. Luego del empate ante los ecuatorianos en el Centenario y la dura derrota 1-0 ante Perú en Lima, el entrenador de la selección de Uruguay, Marcelo Bielsa, consideró que “cuando un equipo atraviesa una racha negativa, a veces pierde partidos que debería haber ganado”. Además, desestimó que lo sucedido en la interna de la celeste haya impactado en el juego: “No ignoro la situación, pero si me dicen que no lograron jugar bien producto del episodio que tocó vivir, mi respuesta es no, eso no influyó”,