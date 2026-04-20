Dos partidos cierran la fecha 12 del Apertura

La fecha se va a estar creando a partir de las 20:00 horas, cuando Peñarol reciba a Juventud de Las Piedras. Los dirigidos por Aguirre hoy pueden quedar a dos puntos del líder mientras que el equipo comandado por Sergio Blanco necesita sumar para salir del fondo de la tabla.

Javier Feres junto a Yimmy Álvarez en el VAR serán los árbitros para el encuentro que tendrá lugar en el Estadio Campeón del Siglo.

Fecha 12 Apertura

Resultados

Albion 6-1 Central Español

Progreso 2-1 Wanderers

Racing 1-1 Defensor Sporting

Cerro 1-1 MC Torque

Danubio 1-1 Deportivo Maldonado

Liverpool 1-3 Nacional

17:00 - Boston River vs Cerro Largo

20:30 - Peñarol vs Juventud

Posiciones Apertura