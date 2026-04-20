Dos partidos cierran la fecha 12 del Apertura

Con dos partidos, este lunes se va a estar cerrando la decimoprimera fecha del Torneo Apertura. La gran noticia pasa por el traspié de Racing, que sigue líder pero esta jornada Peñarol puede acortar la distancia.
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Caras y Caretas Diario
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Desde las 17:00 horas en Florida, Boston River va a recibir a Cerro Largo. El sastre mejoró desde la llegada de Ithurralde mientras que el arachan fue irregular durante todo el Apertura.
Este partido, que se jugará en el Estadio Campeones Olímpicos de Florida, tendrá el arbitraje de Hernán Heras mientras que en el VAR estará Christian Ferreyra.
La fecha se va a estar creando a partir de las 20:00 horas, cuando Peñarol reciba a Juventud de Las Piedras. Los dirigidos por Aguirre hoy pueden quedar a dos puntos del líder mientras que el equipo comandado por Sergio Blanco necesita sumar para salir del fondo de la tabla.
Javier Feres junto a Yimmy Álvarez en el VAR serán los árbitros para el encuentro que tendrá lugar en el Estadio Campeón del Siglo.
Fecha 12 Apertura
Resultados
- Albion 6-1 Central Español
- Progreso 2-1 Wanderers
- Racing 1-1 Defensor Sporting
- Cerro 1-1 MC Torque
- Danubio 1-1 Deportivo Maldonado
- Liverpool 1-3 Nacional
- 17:00 - Boston River vs Cerro Largo
- 20:30 - Peñarol vs Juventud
Posiciones Apertura
- Racing - 27
- Deportivo Maldonado - 23
- Peñarol - 22
- Albion - 19
- Nacional - 19
- Central Español - 18
- Defensor Sporting - 17
- MC Torque - 16
- Liverpool - 16
- Danubio - 15
- Cerro Largo - 14
- Wanderers - 14
- Boston River - 11
- Progreso - 10
- Cerro - 10
- Juventud de Las Piedras - 7