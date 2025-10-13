Batacazo histórico de Cabo Verde que jugará el Mundial por primera vez

Ghana mundialista

El domingo se había conocido un nuevo clasificado por África, que es Ghana. Sumando los ghaneses a Cabo Verde, ya son seis las selecciones del continente africano que sellaron su nombre en el próximo Mundial.

Ghana venció 1 a 0 a Comoras y de esta manera dirá presente en su quinta cita mundialista, siendo la segunda de manera consecutiva.

Este martes se conocerán los últimos tres clasificados de manera directa en África. Por el grupo B, Senegal recibe a Mauritana, sabiendo que si gana se mete, y si no suma, RD Congo le puede sacar el lugar, siempre y cuando derrote a Sudán.

La definición del grupo C está apasionante. Benin enfrenta a Nigeria con la obligación de ganar para hacer historia, mientras que en simultáneo, Sudáfrica enfrentará a Lesoto, partido que deberá ganar y esperar.

Finalmente, por el grupo F, Costa de Marfil lidera con un punto de ventaja sobre Gabón. Los elefantes naranjas recibirán a Kenia, mientras que los gaboneses harán lo propio ante Burundi.