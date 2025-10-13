Batacazo histórico de Cabo Verde que jugará el Mundial por primera vez

La ciudad de Praia se vistió de fiesta, luego de que Cabo Verde hiciera historia absoluta, dando el batacazo y clasificando al primer Mundial de toda su historia. Los “Tiburones Azules” golearon a Suazilandia 3 a 0 y cerraron la clasificatoria como líder de su grupo.
Los goles de Cabo Verde (que dominó todo el partido con claridad), llegaron en la segunda parte en los pies de Dailon Livramento, Stopira y Willy Semedo. De esta forma, la selección del archipiélago africano, llegó a 23 puntos en su grupo, sacándole 4 unidades de diferencia a Camerún que esta jornada igualó sin goles ante Angola.
Cabo Verde es un archipiélago, conformado por múltiples islas, con una superficie de 4.033 km2, y una población inferior a los 500.000 habitantes. En cuanto a las competencias FIFA, los “Tiburones Azules” ocupan el puesto 70 del ranking y disputará su primer Mundial.
Ghana mundialista
El domingo se había conocido un nuevo clasificado por África, que es Ghana. Sumando los ghaneses a Cabo Verde, ya son seis las selecciones del continente africano que sellaron su nombre en el próximo Mundial.
Ghana venció 1 a 0 a Comoras y de esta manera dirá presente en su quinta cita mundialista, siendo la segunda de manera consecutiva.
Este martes se conocerán los últimos tres clasificados de manera directa en África. Por el grupo B, Senegal recibe a Mauritana, sabiendo que si gana se mete, y si no suma, RD Congo le puede sacar el lugar, siempre y cuando derrote a Sudán.
La definición del grupo C está apasionante. Benin enfrenta a Nigeria con la obligación de ganar para hacer historia, mientras que en simultáneo, Sudáfrica enfrentará a Lesoto, partido que deberá ganar y esperar.
Finalmente, por el grupo F, Costa de Marfil lidera con un punto de ventaja sobre Gabón. Los elefantes naranjas recibirán a Kenia, mientras que los gaboneses harán lo propio ante Burundi.