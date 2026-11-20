Los puestos de Libertadores en juego

MC Torque y Deportivo Maldonado dejaron puntos y quedaron abiertos los cupos para saber quién disputará la Copa Libertadores. Peñarol y quien enfrente al carbonero en la final del Uruguayo (Racing o Liverpool) irán directamente a fase de grupos, por lo que la pelea está por el 3er y 4to lugar.

Liverpool y Nacional llegan con 62 unidades, a tres de MC Torque, por lo que en caso de ganar igualarán la línea del ciudadano. La diferencia de goles favorecía al negriazul y al ciudadano quienes irían a la copa.

Pero también se le abre una pequeña ventana a Racing de asegurar un lugar más allá de las semifinales. Debe ganar (llega a 64 puntos) y esperar que Liverpool y Nacional no lo hagan, para de esta manera superar la línea de Deportivo Maldonado y quedar terceros en la acumulada.

A todo esto, el ganador de la Copa Uruguay irá como Uruguay 4 por lo que el cupo podría llegar a ser uno solo si el ganador termina siendo Juventud o Nacional (en caso que no lo haga mediante la Tabla Anual).

Tabla Anual