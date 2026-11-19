Tabla Anual

Peñarol - 69 MC Torque - 65 Deportivo Maldonado - 63 Liverpool - 62 (-1) Nacional - 62 (-1) Racing - 61 (-1)

Progreso 1-1 MC Torque

En el Parque Paladino, los locales se despidieron ante su gente luego del descenso, con un empate ante uno de los equipos que mejor jugó a lo largo del año.

A los 13 minutos llegó la primera alegría cuando de un pelotazo frontal, Obregón la bajó dentro del área y asistió a Salomón Rodríguez quien conectó para poner al ciudadano en ventaja. Pero la alegría duró poco, y es que minutos más tarde, Copelotti de cabeza igualó para los gauchos del Pantanoso.

Boston River 1-0 Deportivo Maldonado

El sastre, en un año que no fue nada bueno, logró culminar con una importante victoria que tiene peso principalmente pensando en lo que será la lucha por la permanencia la próxima temporada.

Sobre el cierre de la primera mitad, Facundo Muñoa puso en ventaja a Boston River, siendo este el único tanto del encuentro.