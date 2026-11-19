MC Torque y Deportivo Maldonado dejaron puntos en la última fecha, dejaron pasar la posibilidad de pelear por la Anual que abrochó Peñarol. Además, tanto el ciudadano como el fernandino deberán aguardar para saber si finalmente jugarán la Libertadores o la Sudamericana.
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MC Torque tiene prácticamente abrochada su clasificación al máximo torneo continental pero de igual manera deberá esperar qué es lo que sucederá este viernes. Por el lado de Deportivo Maldonado, sus chances pasaron a ser muy bajas y todo indica que jugará la Sudamericana.
Ambos tuvieron gran cantidad de posibilidades de treparse a lo más alto de la Anual, con los sendos traspiés de Peñarol, sin embargo en ningún momento pudieron dar ese paso y lo terminaron pagando muy caro al cierre del año.
Tabla Anual
- Peñarol - 69
- MC Torque - 65
- Deportivo Maldonado - 63
- Liverpool - 62 (-1)
- Nacional - 62 (-1)
- Racing - 61 (-1)
Progreso 1-1 MC Torque
En el Parque Paladino, los locales se despidieron ante su gente luego del descenso, con un empate ante uno de los equipos que mejor jugó a lo largo del año.
A los 13 minutos llegó la primera alegría cuando de un pelotazo frontal, Obregón la bajó dentro del área y asistió a Salomón Rodríguez quien conectó para poner al ciudadano en ventaja. Pero la alegría duró poco, y es que minutos más tarde, Copelotti de cabeza igualó para los gauchos del Pantanoso.
Boston River 1-0 Deportivo Maldonado
El sastre, en un año que no fue nada bueno, logró culminar con una importante victoria que tiene peso principalmente pensando en lo que será la lucha por la permanencia la próxima temporada.
Sobre el cierre de la primera mitad, Facundo Muñoa puso en ventaja a Boston River, siendo este el único tanto del encuentro.