Cayó el pase de Araújo a Nacional y aparece el nombre de un volante argentino

Sin embargo, la dirigencia tricolor tenía otras aspiraciones. Por ejemplo, cerrar a Cesar Araújo de Orlando City de la Major League Soccer. Pero esta posibilidad se cayó en las últimas horas según informó el vicepresidente albo, Flavio Perchman en el programa Vamos que vamos (Radio Uruguay). “Está caído, no lo quieren vender, tomaron esa decisión. No fue un tema económico, simplemente no lo quieren vender”.