¿Qué cambió entre Bava y el Diente López para que el entrenador llegara a Nacional?

Consultado por si tuvo una charla con el diente López, el nuevo entrenador comentó: "Sí tuvimos una charla con él y con todo el plantel ayer. Justo el Diente estaba en sanidad y tuvimos un tiempo para hablar tranquilos. Con el mismo vaivén fluido que la última vez que hablamos en León. Es un jugador muy importante y desequilibrante en el campeonato. Invitarlo a que sea ese jugador que todos esperamos y deslumbre en la cancha como suele hacerlo. Nuestra obligación como cuerpo técnico es sacar lo mejor de cada uno".

También fue consultado por el sistema táctico que implementará en nacional: “El sistema madre, que a mí me encanta, es el 4-3-2-1, el famoso arbolito de Navidad. Pero no me voy a atar a un sistema que es más bonito o afecto le tenga. Para mí es secundario. Hay principios de juego que son negociables y dentro de lo negociable están los sistemas”-

Bava y el Diente López

La actual directiva de Nacional y tuvo tres entrenadores en poco más de un año. Primero le tocó salir a Martín Lasarte, lo siguió su sucesor, Pablo Peirano, y ahora Jadson Viera.

Jorge Bava, quien se hizo cargo del plantel principal, fue el primero en la lista de técnicos que quería esta misma comisión directiva a mediados de diciembre de 2024, luego de asumir su cargo.

Sin embargo, diferencias con Nicolás el Diente López, fueron el factor que no dejaron que se hiciera cargo, ya que los dirigentes prefirieron ampararse en la posición del delantero.

Bava fue quien descartó en México, justamente en León, a Nicolás "Diente" López, quien retornó a Nacional en el segundo semestre de 2024. La relación entre ambos quedó muy tensa.

Siendo DT de León de México (de enero a setiembre de 2024), Bava precisaba un jugador extranjero en otra posición y el cupo estaba lleno. Para eso debía dar de baja del plantel un foráneo y tomó la decisión de que fuera López ya que por ese entonces contaba -a su entender- con un delantero mexicano de similares condiciones. Bava fue frontal con el jugador, pero igualmente en ese momento generó rispideces con el atacante que no fue a una gira por Estados Unidos con el equipo y se quedó con los lesionados y juveniles en consenso con el cuerpo técnico. Igualmente, esas situaciones generaron tensiones en el vínculo. El Diente ya no estaba cómodo y no se sentía importante; tiempo después, en agosto de 2024, termina llegando a Nacional y marcó diferencias siendo importante para el equipo.

Por más que hubo un intento de acercamiento en una reunión entre ambos en diciembre de 2024, la misma no tuvo resultados positivos y Jorge Bava se quedó sin dirigir a los tricolores, por lo que la directiva entonces prefirió mantener a Martín Lasarte, pese a que había perdido el Campeonato Uruguayo 2024 con Peñarol.

La situación hoy

Con el paso del tiempo, Jorge Bava y el Diente López. mejoraron la relación, si bien no hubo reuniones entre ambos. El propio entrenador habló hace algunos meses en el programa Punto Penal y dejó en claro que ya aquellas diferencias no existen.

"No hablamos más", desde lo que sucedió con Nacional, sostuvo. Y añadió consultado acerca de si lo dirigiría en el futuro; "¿Por qué no lo voy a tener en cuenta? Los contextos van cambiando continuamente. Ya quedó saldado eso. Fue muy honesto de su parte, yo quedé muy tranquilo".