Lo que dejó la séptima del Apertura: dos líderes y un nuevo DT cesado

Se fue la séptima fecha del Torneo Apertura, que dejó mucha tela que cortar. Racing y Peñarol se mantienen como los únicos líderes del torneo, seguidos por MC Torque a dos puntos. Además, la derrota de Nacional propició la salida de Jadson Viera y la llegada de Jorge Bava.
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Peñarol se mantiene en lo más alto junto a Racing. El carbonero venció a Cerro por 3 a 1 en un partido en el que fue muy superior, mientras que el cervecero ganó en la hora ante Liverpool en un encuentro que se disputó bajo lluvia. Quien está al acecho es MC Torque, quien venció a Central Español y quedó a dos puntos de los líderes.
Deportivo Maldonado, que venía puntero, cayó a manos de Cerro Largo (que sumó su segunda victoria consecutiva) y cayó al cuarto lugar de la tabla. Además, Defensor Sporting remontó su partido ante Nacional, que cesó a Jadson Viera y anunció a Jorga Bava como nuevo DT.
En la zona baja, Wanderers consiguió un triunfo vital ante Danubio en un encuentro directo por la permanencia y se arrima a sus rivales. Además, Albion ganó y salió de la zona roja en la que ahora aparecen Cerro tras su derrota con Peñarol, y Progreso que no pudo ante Boston River quien sumó su primera victoria.
La séptima del Apertura
Resultados
- Cerro Largo 3-1 Deportivo Maldonado
- Defensor Sporting 2-1 Nacional
- Racing 1-0 Liverpool
- MC Torque 2-1 Central Español
- Wanderers 2-1 Danubio
- Peñarol 3-1 Cerro
- Juventud 0-1 Albion
- Progreso 0-1 Boston River
Posiciones Apertura
- Racing - 16
- Peñarol - 16
- MC Torque - 14
- Deportivo Maldonado - 13
- Liverpool - 11
- Danubio - 11
- Defensor Sporting - 11
- Wanderers - 11
- Central Español - 10
- Nacional - 10
- Cerro Largo - 9
- Albion - 8
- Boston River - 5
- Progreso - 5
- Juventud de Las Piedras - 4
- Cerro - 2