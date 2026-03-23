Lo que dejó la séptima del Apertura: dos líderes y un nuevo DT cesado

Peñarol se mantiene en lo más alto junto a Racing. El carbonero venció a Cerro por 3 a 1 en un partido en el que fue muy superior, mientras que el cervecero ganó en la hora ante Liverpool en un encuentro que se disputó bajo lluvia. Quien está al acecho es MC Torque, quien venció a Central Español y quedó a dos puntos de los líderes.