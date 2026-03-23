Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes Apertura | Peñarol | Nacional

pasando en limpio

Lo que dejó la séptima del Apertura: dos líderes y un nuevo DT cesado

Peñarol y Racing se mantienen como los líderes del Apertura, seguidos por MC Torque a dos puntos. Además, Viera dejó Nacional que ya anunció a Jorge Bava.

Peñarol, uno de los líderes del Apertura.

Peñarol, uno de los líderes del Apertura.

 Dante Fernández / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Peñarol se mantiene en lo más alto junto a Racing. El carbonero venció a Cerro por 3 a 1 en un partido en el que fue muy superior, mientras que el cervecero ganó en la hora ante Liverpool en un encuentro que se disputó bajo lluvia. Quien está al acecho es MC Torque, quien venció a Central Español y quedó a dos puntos de los líderes.

Deportivo Maldonado, que venía puntero, cayó a manos de Cerro Largo (que sumó su segunda victoria consecutiva) y cayó al cuarto lugar de la tabla. Además, Defensor Sporting remontó su partido ante Nacional, que cesó a Jadson Viera y anunció a Jorga Bava como nuevo DT.

En la zona baja, Wanderers consiguió un triunfo vital ante Danubio en un encuentro directo por la permanencia y se arrima a sus rivales. Además, Albion ganó y salió de la zona roja en la que ahora aparecen Cerro tras su derrota con Peñarol, y Progreso que no pudo ante Boston River quien sumó su primera victoria.

La séptima del Apertura

Resultados

  • Cerro Largo 3-1 Deportivo Maldonado
  • Defensor Sporting 2-1 Nacional
  • Racing 1-0 Liverpool
  • MC Torque 2-1 Central Español
  • Wanderers 2-1 Danubio
  • Peñarol 3-1 Cerro
  • Juventud 0-1 Albion
  • Progreso 0-1 Boston River

Posiciones Apertura

  1. Racing - 16
  2. Peñarol - 16
  3. MC Torque - 14
  4. Deportivo Maldonado - 13
  5. Liverpool - 11
  6. Danubio - 11
  7. Defensor Sporting - 11
  8. Wanderers - 11
  9. Central Español - 10
  10. Nacional - 10
  11. Cerro Largo - 9
  12. Albion - 8
  13. Boston River - 5
  14. Progreso - 5
  15. Juventud de Las Piedras - 4
  16. Cerro - 2

Temas

Te puede interesar