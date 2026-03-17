Cayó el segundo: Boston River cesó a Israel Damonte como entrenador

La sexta fecha del Torneo Apertura trajo consigo dos cambios de entrenadores, además de la salida de Nelson Abeijón en Cerro, en la noche del lunes se confirmó que Israel Damonte no seguirá al frente del plantel principal de Boston River.
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La derrota como local ante Racing y el muy mal arranque del Campeonato Uruguayo en dónde no pudo ganar y sumó apenas dos unidades, llevaron a que el sastre decidiera no continuar con el entrenador argentino. El único triunfo oficial en el año, fue ante Racing por la fase previa de la Copa Sudamericana.
Damonte había llegado a Boston River en noviembre del 2025 tras su paso por Sarmiento de Junín, pero su estadía en el sastre duró apenas siete partidos en los que sumó una victoria, dos empates y cuatro derrotas.
Boston River ya avanza para cerrar al reemplazante, siendo Ignacio Ithurralde el entrenador que corre con ventaja para ocupar el cargo.