Cayó el sexto: Camilo Speranza renunció como DT de Liverpool

Siguen los coletazos de la décima fecha del Torneo Apertura, en dónde a las salidas de Sebastián Méndez y Diego Monarriz, se le suma la renuncia de Camilo Speranza, quien dejó de ser el entrenador del plantel principal de Liverpool.
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La derrota ante Deportivo Maldonado como locales, sumado a los resultados irregulares y rendimiento colectivo del equipo, llevaron a que Speranza decidiera hacerse a un lado.
Llegó a Liverpool en enero de este año, dirigiendo un total de 11 partidos, nueve por el Apertura (debutó en la segunda fecha) y dos por la Copa Libertadores. En total sumó un total de 2 victorias, 5 empates y 4 derrotas, quedando por el camino en el máximo torneo intercontinental.
Gustavo Ferrín se hará cargo del equipo mientras se resuelve el sustituto de Speranza, y todo indica que el actual gerente deportivo esté en el banco en el choque entre Liverpool y Peñarol del próximo lunes.