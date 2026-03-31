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Deportes Central Español | Apertura |

La nueve del Apertura

Central Español bajó a Deportivo Maldonado; Cerro Largo se hizo fuerte de local

Los palermitanos vencieron en un partidazo a los fernandinos, mientras que los arachanes se impusieron con claridad ante Danubio en Melo.

Central Español bajó a Deportivo Maldonado.

Central Español bajó a Deportivo Maldonado.

 Dante Fernandez / FocoUy
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Con dos encuentros en la noche del viernes, continuó la actividad en el marco de la novena fecha del Torneo Apertura. Central Español bajó de la pelea a Deportivo Maldonado, mientras que Cerro Largo se hizo fuerte de local y venció a Danubio.

Cerro Largo 2-0 Danubio

El encuentro en el Ubilla de Melo estuvo marcado por la demora producto de la llegada tarde del VAR a la capital arachana. Cuando la pelota se puso en marcha, los dirigidos por Danielo Núñez fueron superiores.

El partido se abrió a los 38 minutos gracias a un tremendo zapatazo de Santiago Marcel, que colgó la pelota en el ángulo. Ya sobre el cierre del encuentro, Tiziano Correa aprovechó una serie de rebotes dentro del área para marcar el segundo tanto del encuentro.

Cerro Largo, luego del mal arranque de Apertura, cambió la cara y crece en la tabla. Los arachanes igualaron la línea de Danubio que se mostró muy irregular en estas primeras fechas.

Central Español 2-1 Deportivo Maldonado

Prometía ser un partidazo en la noche del Parque Battle, y no defraudó. Un encuentro con muchos condimentos que se abrió a los 39 minutos cuando Ignacio Rodríguez apareció por el segundo palo para poner el primero palermitano. Pero la alegría duró poco y apenas un minuto más tarde, Renato César apareció por el punto penal para igualar el marcador.

En el segundo tiempo, el árbitro marcó penal para Central Español que Raúl Tarragona se encargó de convertir para Central Español. Por si al partido le quedaba algo, en la última jugada del partido, Maximiliano Noble tuvo el empate en sus pies. Penal para Deportivo Maldonado pero la ejecución se fue muy por arriba y los tres puntos quedaron en el Parque Palermo.

Central Español volvió al triunfo luego de seis partidos y quedó a seis unidades del liderazgo. Deportivo Maldonado dejó pasar la oportunidad de igualar la línea de Peñarol y quedar a uno de la cima.

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