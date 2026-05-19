Argentina participará el próximo año en un ejercicio militar que Canadá realizará en el Ártico, un gesto que pretende reforzar la alianza del Gobierno del presidente Javier Milei con los países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), reveló el portal argentino TN.
Alianza militar
Milei quiere que Argentina entre en la órbita de la OTAN con el envío de tropas al Ártico
Soldados argentinos participarán de ejercicio militar en el Ártico, un gesto que pretende reforzar la alianza del Gobierno Javier Milei con la OTAN.