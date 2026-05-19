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Mundo Javier Milei | Argentina: | OTAN

Alianza militar

Milei quiere que Argentina entre en la órbita de la OTAN con el envío de tropas al Ártico

Soldados argentinos participarán de ejercicio militar en el Ártico, un gesto que pretende reforzar la alianza del Gobierno Javier Milei con la OTAN.

Presidente de Argentina, Javier Milei.&nbsp;

Presidente de Argentina, Javier Milei. 
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Por Redacción Caras y Caretas

Argentina participará el próximo año en un ejercicio militar que Canadá realizará en el Ártico, un gesto que pretende reforzar la alianza del Gobierno del presidente Javier Milei con los países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), reveló el portal argentino TN.

Según el reporte, el Ministerio de Defensa de Argentina enviará a un grupo de efectivos en calidad de observadores de la Operación Nanook, que forma parte de los ejercicios anuales que lleva a cabo Canadá.

De acuerdo a la información preliminar, los militares argentinos no participarán en una misión de combate, puesto que solo se trata de una tarea técnica para que observen el desempeño de sus colegas canadienses en las condiciones extremas que ofrece el clima polar del Ártico.

La operación militar en el Ártico

La Operación Nanook es el ejercicio militar más importante que realizan las Fuerzas Armadas canadienses en materia de defensa y fue uno de los temas que que abordaron Milei y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, en la conversación telefónica que sostuvieron el pasado 1° de mayo.

El medio argentino explicó que, aunque la misión es exclusiva de Canadá y no involucra a la OTAN, el Gobierno de Milei desea que se entienda como parte de su política de coordinación militar, interoperabilidad y entrenamiento con la Alianza Atlántica, de la cual Ottawa forma parte.

Para que el proyecto militar se concrete, el Congreso argentino deberá aprobar la salida de tropas a otro país, pero en caso de que los tiempos no alcancen, el Gobierno prevé emitir una autorización por decreto, adelantó TN.

FUENTE: RT en Español

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