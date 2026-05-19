Milei quiere que Argentina entre en la órbita de la OTAN con el envío de tropas al Ártico

La operación militar en el Ártico

La Operación Nanook es el ejercicio militar más importante que realizan las Fuerzas Armadas canadienses en materia de defensa y fue uno de los temas que que abordaron Milei y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, en la conversación telefónica que sostuvieron el pasado 1° de mayo.

El medio argentino explicó que, aunque la misión es exclusiva de Canadá y no involucra a la OTAN, el Gobierno de Milei desea que se entienda como parte de su política de coordinación militar, interoperabilidad y entrenamiento con la Alianza Atlántica, de la cual Ottawa forma parte.

Para que el proyecto militar se concrete, el Congreso argentino deberá aprobar la salida de tropas a otro país, pero en caso de que los tiempos no alcancen, el Gobierno prevé emitir una autorización por decreto, adelantó TN.