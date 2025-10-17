Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Central Español | Segunda División | Rampla Juniors

Así se juega la penúltima fecha

Central Español a un paso del ascenso, Rampla Juniors sin margen de error

Entre este viernes y el domingo, se estará jugando la penúltima fecha de la fase regular de la Segunda División, dónde Central Español puede lograr el ascenso.

Central Español en las puertas del ascenso.

 Foto: Copa AUF Uruguay
Se va la penúltima fecha de la fase regular de la Segunda División, que ya tiene el ascenso confirmado de Albion y el descenso de Artigas. Este fin de semana, Central Español puede sellar su regreso a la máxima categoría, así como Rampla Juniors confirmar el segundo descenso.

El palermitano enfrentará el sábado a Fénix (mismo horario en el que Artigas recibe a Colón), con el objetivo de ganar, y que Colón y Atenas no puedan sumar de a tres. Si esto sucede, el domingo (día en que Atenas enfrenta a Rampla Juniors), los palermitanos sentenciarán su regreso a la Primera División.

En la zona baja, la lucha por el segundo descenso está entre Rampla Juniors y La Luz. Los picapiedras no tienen margen de error, deben ganar sus dos partidos y que La Luz no gane, para mantenerse en el profesionalismo.

Viernes 17 de octubre

19:00 - Rentistas vs Uruguay Montevideo

  • Complejo Rentistas
  • Juan Cianni - Diego Riveiro (VAR)

Sábado 18 de octubre

10:00 - Central Español vs Fénix

  • Parque Palermo
  • Augusto Olmos - Yimmy Álvarez (VAR)

10:00 - Artigas vs Colón

  • Estadio Paiva Olivera
  • Federico Modernell

12:45 - La Luz vs Oriental

  • Estadio Tróccoli
  • Pablo Silveira

21:15 - Tacuarembó vs Albion

  • Estadio Goyenola
  • Ruben Umpiérrez

Domingo 19 de octubre

15:30 - Cerrito vs Deportivo Maldonado

  • Parque Maracaná
  • Eduardo Varela

16:00 - Atenas vs Rampla Juniors

  • Estadio Domingo Burgueño Miguel
  • Felipe Vikonis

Posiciones de la Segunda División

Tabla Anual

  1. Albion - 60
  2. Central Español - 54
  3. Colón - 51
  4. Atenas - 51
  5. Deportivo Maldonado - 47
  6. Tacuarembó - 47
  7. Oriental - 46
  8. Rentistas - 44
  9. Fénix - 43
  10. La Luz - 29
  11. Rampla Juniors - 28
  12. Cerrito - 26
  13. Artigas - 23
  14. Uruguay Montevideo - 22

Descenso: Artigas 0.767 (D), Rampla Juniors 0.933, La Luz 1.032

