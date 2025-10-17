Se va la penúltima fecha de la fase regular de la Segunda División, que ya tiene el ascenso confirmado de Albion y el descenso de Artigas. Este fin de semana, Central Español puede sellar su regreso a la máxima categoría, así como Rampla Juniors confirmar el segundo descenso.
Así se juega la penúltima fecha
Central Español a un paso del ascenso, Rampla Juniors sin margen de error
Entre este viernes y el domingo, se estará jugando la penúltima fecha de la fase regular de la Segunda División, dónde Central Español puede lograr el ascenso.