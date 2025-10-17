Central Español a un paso del ascenso, Rampla Juniors sin margen de error

El palermitano enfrentará el sábado a Fénix (mismo horario en el que Artigas recibe a Colón), con el objetivo de ganar, y que Colón y Atenas no puedan sumar de a tres. Si esto sucede, el domingo (día en que Atenas enfrenta a Rampla Juniors), los palermitanos sentenciarán su regreso a la Primera División.