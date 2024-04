Cerro vapuleó a Rampla Juniors y se quedó con el clásico del barrio

Con este triunfo, Cerro llegó a su primer triunfo en el Apertura, y llegó a las seis unidades, mientras que Rampla Juniors volvió a dejar puntos en el camino, y registra tan sólo cuatro unidades.

Datos Cerro 3-0 Rampla Juniors

Cerro: Darío Denis, Emiliano Álvarez (76′ Enrique Femia), Alejo Macelli, Pablo Lacoste, Mathías Abero, Yonathan Gorgoroso, Martín Rabuñal, Santiago Ramírez (67′ Mariano Peralta Bauer), Joshuan Berrios (85′ Rodrigo Marín), Ignacio Pereira (76′ Bruno Scorza) y Nicolás González (76′ Emiliano Melo). Director técnico: Ignacio Pallas. Suplentes: Mathías Cubero, Nahuel Petillo, Gabriel Umpiérrez, Maicol Rodríguez y Lucas Rodríguez.

Rampla Juniors: Adriano Freitas, Federico Barrandeguy, Jonathan Toledo (46′ Sebastián Gorga), Andrés Madruga, Gonzalo Camargo, Lucas Tamareo, Tomás Adoryán (46′ Facundo Ospitaleche), Maximiliano Añasco (67′ Enrique Almeida), Nicolás Dibble (67′ Adrián Leites), Gonzalo Barreto y Maximiliano Burruzo (46′ Nicolás Royón). Director técnico: Juan Castillo. Suplentes: Andrés Samurio, Lautaro Centurión, Diego Rosa, Isaac Méndez y Gustavo Machado.

Goles: 5′ Ignacio Pereira (C), 15′ Mathías Abero (C), 17′ Joshuan Berrios (C).

Expulsado: 90’+2 Gonzalo Camargo (RJ).

Tarjetas amarillas: 22′ Maximiliano Burruzo (RJ), 56′ Facundo Ospitaleche (RJ), 64′ Emiliano Álvarez (C), 68′ Adrián Leites (RJ) y Andrés Madruga (RJ), 82′ Gonzalo Camargo (RJ), 87′ Enrique Almeida (RJ).