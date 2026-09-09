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Deportes Us Open | Sabalenka | Rybakina

Semifinales confirmadas del US Open con sorpresas

Este viernes se estarán jugando las semifinales del cuadro femenino del US Open. Sabalenka enfrentará a Gauff mientras que Rybakina chocará ante Pegula.

Semifinales del US Open.

Semifinales del US Open.

 Dustin Satloff/USTA
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Semana de definiciones en lo que será el último Grand Slam de la temporada del tenis, el US Open. En el cuadro femenino destaca la presencia de la nueva número uno del ranking WTA mientras que en el masculino, las figuras quedaron por el camino y puede haber sorpresas.

En el cuadro femenino, las primera cuatro preclasificadas van en busca de obtener el trofeo. Aryna Sabalenka enfrentará a Coco Gauff en lo que será el cruce 14 entre ambas tenistas, con un historial de 7-6 a favor de la bielorrusa.

Respecto a los partidos en Grand Slam, será el cuarto entre ambas y el segundo en el US Open teniendo como antecedente la final del 2023 dónde la estadounidense se quedó con la corona. La otra final en la que se enfrentaron fue en Roland Garros 2025 dónde Gauff se quedó con el partido mientras que en las semifinales del Australian Open 2024, fue Sabalenka la que se quedó con la victoria.

La otra semifinal tendrá a Jessica Pegula frente a la nueva número uno del mundo, Elena Rybakina. Será el décimo enfrentamiento entre ellas, con un historial 6-3 favorable a la kazaja.

Será su segundo enfrentamiento en un Grand Slam y primero en el US Open. El antecedente data de las semifinales del Australian Open de este año, dónde Rybakina se impuso en dos sets.

Semifinales masculinas del US Open

El cuadro masculino tiene grandes sorpresas. Ben Shelton dio la nota al eliminar en un partido maratónico a Carlos Alcaraz y meterse entre los mejores cuatro del torneo. En esa instancia enfrentará a Frances Tiafoe quien venció en cinco sets a Alex Michelsen.

Karen Kachanov consiguió un triunfazo ante el belga Alexander Blockx para acceder a semifinales dónde aguarda por el ganador del partido entre Alexander Zverev y el neerlandés Botic Van de Zandschulp.

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