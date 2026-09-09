Semifinales confirmadas del US Open con sorpresas

La otra semifinal tendrá a Jessica Pegula frente a la nueva número uno del mundo, Elena Rybakina. Será el décimo enfrentamiento entre ellas, con un historial 6-3 favorable a la kazaja.

Será su segundo enfrentamiento en un Grand Slam y primero en el US Open. El antecedente data de las semifinales del Australian Open de este año, dónde Rybakina se impuso en dos sets.

Semifinales masculinas del US Open

El cuadro masculino tiene grandes sorpresas. Ben Shelton dio la nota al eliminar en un partido maratónico a Carlos Alcaraz y meterse entre los mejores cuatro del torneo. En esa instancia enfrentará a Frances Tiafoe quien venció en cinco sets a Alex Michelsen.

Karen Kachanov consiguió un triunfazo ante el belga Alexander Blockx para acceder a semifinales dónde aguarda por el ganador del partido entre Alexander Zverev y el neerlandés Botic Van de Zandschulp.