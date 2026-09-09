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Sociedad

por mejora continua

Intendencia de Montevideo recibió el Premio Nacional de Calidad

Se trata del máximo galardón que otorga el Instituto Nacional de Calidad y distingue la gestión de la comuna para fortalecer los procesos de mejora continua.

Premian gestión de la Intendencia de Montevideo.

Premian gestión de la Intendencia de Montevideo.

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Ser trata del máximo galardón que se entrega en el país a organizaciones públicas y privadas que desarrollan modelos de gestión eficientes, competitivos e innovadores.

Para el caso de la Intendencia de Montevideo, el reconocimiento alcanza a toda la institución y es resultado de un proceso sostenido en el tiempo, que involucra a equipos y funcionarias y funcionarios de distintas áreas y dependencias.

Trabajo continuo

Este trabajo es coordinado y acompañado por la Unidad de Gestión de Calidad y Sostenibilidad, que tiene entre sus cometidos contribuir a generar cambios en la cultura organizacional vinculados con la forma en que se desarrollan los procesos y se brindan los servicios.

El reconocimiento de Inacal representa el resultado de un proceso institucional que trasciende a una administración o a una dependencia específica y que se ha construido a lo largo de los años, señaló Rosario Fossati, responsable de la Unidad de Gestión de Calidad y Sostenibilidad de la Intendencia de Montevideo.

Agregó que se trata de "un premio a toda la Intendencia de Montevideo y no un área en particular y lo construyeron sus funcionarios”.

“Significó un trabajo continuo a través de los años para que esto se alcanzara y contó con el apoyo continuo de todos los funcionarios y funcionarias”, explicó.

Premio colectivo

La obtención del Premio Nacional de Calidad pone en valor ese proceso colectivo y el compromiso de los equipos que, desde diferentes responsabilidades, trabajan para mejorar los procedimientos y fortalecer la gestión pública.

Más allá del reconocimiento puntual, el premio reafirma la importancia de incorporar criterios de calidad, sostenibilidad, evaluación y mejora continua como parte de una gestión pública orientada a ofrecer mejores servicios a la ciudadanía.

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