Nacional: recuperar 6 puntos en la Tabla Anual da otra tranquilidad

"Muy conforme por el contexto en el que veníamos, que nos empataron durante el encuentro y tuvimos la valentía enseguida de ponernos en partido y que eso no nos golpeara", dijo el entrenador.

Peirano también habló de lo difícil que fue la semana: "Una semana sin sonrisa, no era un ambiente como para estar riéndose. Enfocados en el trabajo, en la tarea, enfocados en lo que teníamos que hacer, más allá de lo que sucedió, enfocados en el partido, en hacer buenas sesiones de trabajo, preparar a todo el plantel y mantener lo que veníamos haciendo".

"Nos duele lo que sucedió", dijo Peirano

El técnico fue consultado sobre como se levantó el equipo de la fea derrota clásica. "No enfocalos en el trabajo, en la tarea. Reconocimos que no hicimos las cosas como estábamos acostumbrados, con humildad lo reconocimos. Nos duele lo que sucedió, pero no nos servía de nada quedarnos en eso. Había que trabajar, una semana seria, la única manera de revertir lo que venía sucediendo que lo veníamos haciendo muy bien, era confirmarlo otra vez en campo, y cambiar ese aspecto. Enfocados en el trabajo, en las tareas, el compromiso de los muchachos, la humildad de escuchar, de reconocer y de mirar para adelante".

Sobre las ausencias de Carneiro, Pereyra y Otero (que estuvo en el banco pero no ingresó) el técnico fue contundente: "Te quedan más jugadores para nombrar, Yonathan Rodríguez, Bruno Arady , hay jugadores que están esperando la oportunidad, después lo demás son decisiones técnicas, por un partido u otro. Hay 7 u 8 jugadores que quedaron esperando la oportunidad, como también otros que no venían estando en la lista hoy ingresaron. Esto puede pasar, es algo que he hecho desde el comienzo, no es algo que por un partido me haya vuelto loco y empecé a revolear las cosas. Se tienen que preparar, son profesionales, y esperar la oportunidad".