Peñarol está en Buenos Aires y Aguirre maneja una sola variante

Así las cosas, el técnico Diego Aguirre dará a concer después el entrenamiento el once inicial para enfrentar a la Academia. La gran duda sigue siendo Leonardo Fernández que viajó con la delegación. Si bien en Peñarol no lo descartan, es muy difícil que esté a la orden del entrenador.

Entrenó en Montevideo

Peñarol entrenó este domingo de mañana en Los Aromos, ya con la mira puesta en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores contra Racing, previsto para el martes a las 21:30 horas en el estadio Presidente Perón de Avellaneda.

Respecto al equipo que ganó 1-0 el encuentro de ida en el Campeón del Siglo, el entrenador Diego Aguirre realizó una variante obligada: el ingreso de Diego García por el lesionado Leonardo Fernández, variando levemente la figura del mediocampo. Sin embargo, no se descarta que David Terans paueda estar desde el inicio, luego del gran partido que realizó en la ida, pero el Dominio a esta hora le sacaría una cabeza de vantaja.

Con ese único cambio, que todavía no es definitivo, el equipo sería con Brayan Cortés; Emanuel Gularte, Javier Méndez, Nahuel Herrera y Maximiliano Olivera; Javier Cabrera, Ignacio Sosa, Jesús Trindade, Eric Remedi y Diego García; y Maximiliano Silvera.

Ese 4-5-1, que puede ser un 4-1-4-1 con el retroceso de alguno de los volantes centrales, podría mutar en caso de que el elegido para sustituir a Leo Fernández sea David Terans.

Línea de 5

El ténico de Perñarol Diego Aguirre también trabajo otro sistema, que fue jugar con 5 defensores. Seguramente esta posibilidad puede ser en algún tramo del partido, ya que el entrenador carbonero probó con Pedro Milans, Eamanuel Gularte, Javier Méndez, Nahuel Herrera y Maximiliano Olivera. En principio no sería desde el arranque, pero durante el transucrso del juego puede inclinarse por esta integración defensiva.