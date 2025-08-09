Clásico: Peñarol metería tres cambios y Nacional uno

Diego Aguirre colocaría tres variantes respecto al triunfo 2-1 ante Progreso, con el debut del chileno Brayan Cortés en el arco y la presencia de Emanuel Gularte como lateral derecho ante la ausencia de Pedro Milans, que sigue sentido. Además, Diego García jugará por David Terans en la zona del volante externo izquierdo.

Peñarol formaría con Brayan Cortés; Emanuel Gularte, Javier Méndez, Nahuel Herrera y Maximiliano Olivera; Ignacio Sosa y Jesús Trindade; Javier Cabrera, Leonardo Fernández y Diego García; y Maximiliano Silvera.

Peirano mete un cambio obligado

Por su parte Nacional, llega al partido clásico después de golear 5-2 a Montevideo City Torque. Los dirigidos por Pablo Peirano pretenderán ampliar a nueve puntos su ventaja sobre Peñarol en la tabla acumulada y además igualar al carbonero en el Clausura.

El entrenador no podrá contar con Juan Cruz de los Santos, quien llegó a cinco tarjetas amarillas. Exequiel Mereles lo suplantaría; ese sería el único cambio respecto al equipo que comenzó jugando ante el ciudadano.

El once tricolor para la visita al Campeón del Siglo sería con Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millán y Juan Pablo Patiño; Christian Oliva y Luciano Boggio; Rómulo Otero, Nicolás López y Exequiel Mereles; y Maximiliano Gómez.

Los árbitros

El partido entre Peñarol y Nacional se disputará desde las 15 horas en el estadio Campeón del Sigo y será arbitrado por Javier Burgos Martín Soppi, Alberto Píriz y Federico Arman a nivel de cancha, mientras que Diego Dunajec, Yimmy Álvarez y Héctor Bergaló estarán en el VAR.