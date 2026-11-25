Sin clásico en el Inicial

Más allá de la urgencia deportiva de mañana, en la interna tricolor ya se mira de reojo el calendario de la próxima temporada. En las últimas horas quedó confirmado el formato del nuevo torneo inicial que en 2027 reemplazará al tradicional Torneo Intermedio. La competición mantendrá la misma estructura de disputa, dividiendo a los clubes en dos series cuyos ganadores se enfrentarán en una final. De acuerdo con la conformación definida a partir de la Tabla Anual de este año, Nacional integrará el Grupo B junto a Montevideo City Torque, Racing, Montevideo Wanderers, Defensor Sporting, Cerro, Plaza Colonia y Rentistas.

Continuidad del DT y jugadores

En paralelo al armado del calendario, la directiva de Nacional aguarda definiciones clave para la conformación del plantel y el cuerpo técnico de cara al año entrante. La prioridad pasa por conocer la decisión final de Daniel Carreño, quien mantiene su postura de no pronunciarse sobre su continuidad hasta que finalice oficialmente la competencia actual.

De esa resolución técnica dependerán varios movimientos en el mercado de pases. En el rubro de las posibles salidas, el delantero Maximiliano Silvera tiene grandes chances de emigrar en 2027, ya que un club del fútbol árabe —que sigue sus pasos desde antes de su arribo a los tricolores— mantiene un fuerte interés por ficharlo. Aunque todavía no existe confirmación oficial, su partida al exterior se perfila como un escenario muy probable.

En cuanto a las incorporaciones, la institución ya tiene asegurados dos regresos desde el exterior y el medio local. Por un lado, el colombiano Juan Pablo Patiño retornará al club tras finalizar su préstamo en Once Caldas el próximo 31 de diciembre. Por otro, volverá Nahuel "El Magia" López, quien cerró una destacada actuación individual en Progreso pese al descenso del equipo gaucho. El futuro del volante ofensivo genera debate en la interna entre quienes pretenden darle protagonismo en el primer equipo y quienes consideran oportuno aprovechar su buen momento para concretar una venta.