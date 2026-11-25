El presente inmediato y la planificación del futuro se cruzan en la agenda de Nacional. Este jueves, el equipo dirigido por Daniel Carreño afrontará un duelo determinante ante Montevideo City Torque por las semifinales, un partido en el que los tricolores se juegan mucho más que el pasaje a la definición del certamen: está en juego la posibilidad concreta de mantener viva la ilusión de clasificar a la Copa Libertadores 2027. Con el equipo titular ya definido y sin dudas tácticas por parte del entrenador, el plantel viajará al interior con la obligación de ganar.
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El escenario de esta batalla futbolística será el estadio Silvestre Octavio Landoni de la ciudad de Durazno, donde se espera un marco imponente con las tribunas colmadas. La expectativa de los hinchas en el centro del país se ve impulsada por precios accesibles en las localidades: todas las tribunas habilitadas —José Vera, Antonio Alzamendi, Campeones Sur Interior y Zarza— mantienen el mismo valor, fijado en $490 para socios y $590 para entradas generales.
Rodríguez adentro, Cándido afuera
Un cambio en el once habitutal realizará Daniel Carreño para enfrentar al equipo ciudadano. El entrenador decidió dejar en el banco de suplentes a Camilo Cándido, mientras que Nicolás "Ojito" Rodríguez será titular. Así las cosas, el once de Carreño sería con Alexis Martín Arias en el arco, Emiliano Ancheta, Sebastián Coates y Francisco Calvo; Gastón Martirena, Lucas Rodríguez, Luciano Boggio, Luciano González y Nicolás Rodríguez; Tiziano Correa y el regreso de Maximiliano Gómez.
Sin clásico en el Inicial
Más allá de la urgencia deportiva de mañana, en la interna tricolor ya se mira de reojo el calendario de la próxima temporada. En las últimas horas quedó confirmado el formato del nuevo torneo inicial que en 2027 reemplazará al tradicional Torneo Intermedio. La competición mantendrá la misma estructura de disputa, dividiendo a los clubes en dos series cuyos ganadores se enfrentarán en una final. De acuerdo con la conformación definida a partir de la Tabla Anual de este año, Nacional integrará el Grupo B junto a Montevideo City Torque, Racing, Montevideo Wanderers, Defensor Sporting, Cerro, Plaza Colonia y Rentistas.
Continuidad del DT y jugadores
En paralelo al armado del calendario, la directiva de Nacional aguarda definiciones clave para la conformación del plantel y el cuerpo técnico de cara al año entrante. La prioridad pasa por conocer la decisión final de Daniel Carreño, quien mantiene su postura de no pronunciarse sobre su continuidad hasta que finalice oficialmente la competencia actual.
De esa resolución técnica dependerán varios movimientos en el mercado de pases. En el rubro de las posibles salidas, el delantero Maximiliano Silvera tiene grandes chances de emigrar en 2027, ya que un club del fútbol árabe —que sigue sus pasos desde antes de su arribo a los tricolores— mantiene un fuerte interés por ficharlo. Aunque todavía no existe confirmación oficial, su partida al exterior se perfila como un escenario muy probable.
En cuanto a las incorporaciones, la institución ya tiene asegurados dos regresos desde el exterior y el medio local. Por un lado, el colombiano Juan Pablo Patiño retornará al club tras finalizar su préstamo en Once Caldas el próximo 31 de diciembre. Por otro, volverá Nahuel "El Magia" López, quien cerró una destacada actuación individual en Progreso pese al descenso del equipo gaucho. El futuro del volante ofensivo genera debate en la interna entre quienes pretenden darle protagonismo en el primer equipo y quienes consideran oportuno aprovechar su buen momento para concretar una venta.