Una vez que la persona se constituye en el lugar, completa sus gestiones con el MIDES y la Dirección Nacional de Migración y si cuenta con toda su documentación en regla, pasa directamente al sector de Identificación Civil para enrolarse sin plazos de espera.

El servicio abarca categorías como solicitantes de refugio y personas con residencias en trámite y -a su vez- se gestionan tanto documentos por primera vez como renovaciones.

Para resolver el trámite en una única instancia, el espacio dispone de dos puestos de enrolamiento —uno de ellos a cargo de la coordinación— en los que el mismo funcionario crea la audiencia, recepciona al usuario y realiza el enrolamiento en el momento.

Al estar orientado a usuarios del MIDES, el servicio es exonerado, por lo que la sede no cuenta con caja ni realiza cobros presenciales. No obstante, se proyecta habilitar próximamente el sistema E-Ticket, lo que permitirá ampliar la atención a migrantes que deban abonar el trámite a través de redes de cobranza.

Impresión y entrega del documento

Al igual que sucede en la oficina de la calle Mercedes, en 25 de Mayo no se imprimen documentos de identidad en el lugar. Los documentos se procesan en la sede central de la DNIC (Rincón 665) y quedan disponibles para su retiro a partir del quinto día hábil.

Por su parte, el Centro de Referencia para Personas Migrantes, dependiente del MIDES, brinda orientación, asesoramiento y acompañamiento a personas migrantes en Uruguay, facilitando el acceso a derechos, servicios y procesos de integración social.

Ofrece asesoramiento en materia migratoria y documental, incluyendo trámites de residencia, regularización, permisos y certificaciones. Asimismo, proporciona acompañamiento en situaciones de vulnerabilidad, procesos de reunificación familiar y orientación en materia laboral y educativa, articulando acciones con diferentes organismos del Estado. El horario de atención es de lunes a viernes, de 10 a 14 hs.

- Teléfono: 2400 0302, internos 1924, 1927 o 1946.

- Correo electrónico: [email protected]