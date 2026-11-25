Durante la actividad, el subsecretario de Industria, Energía y Minería, Daniel Olesker, destacó la importancia de este tipo de proyectos para el desarrollo productivo del país y su alineación con los objetivos del Plan Industrial presentado por el gobierno. “Los parques son una herramienta central en nuestra estrategia de política industrial, queremos ampliarlos, desarrollarlos y trabajar con ellos. Por eso, la creación de un parque como este es una muy buena noticia”, expresó.

Desarrollo de Zonamérica

Por su parte, el presidente de Zonamerica, Orlando Dovat, repasó el proceso que permitió llegar a esta instancia, que inició en 2023 con la presentación de la propuesta ante la Intendencia de Montevideo. Destacó el trabajo conjunto entre organismos públicos, equipos técnicos y la empresa para avanzar en las distintas etapas de planificación y aprobación del proyecto.

Dovat hizo hincapié en la importancia de agilizar los procesos vinculados a las inversiones. “Si una inversión puede empezar a producir un solo año antes, Uruguay gana un año de producción y de trabajo”, afirmó.

En la instancia, Ebba Lund, directora ejecutiva de la International Association of Science Park and Areas of Innovation (IASP), coordinadora general de WAINOVA - World Alliance for Innovation y copresidenta de GASEZ - Global Alliance of Special Economic Zones, destacó la importancia de que los parques científicos ofrezcan mucho más que espacios de trabajo.

“Las ciudades que realmente tienen éxito es cuando tienen esa visión más holística, también ofreciendo servicios a las empresas y a los emprendedores, más allá de simplemente tener un espacio de oficina”, apuntó.

Zonamerica Parque Industrial surge con el objetivo de diversificar las alternativas disponibles para las empresas, ofreciendo mayor flexibilidad operativa y acompañándolas en sus distintas etapas de crecimiento.

Martín Dovat, gerente general de Zonamerica, explicó que el proyecto combinará distintas modalidades de inversión: "Se trata de una inversión compartida entre el desarrollador del parque y las empresas que se instalen en él. En esta primera etapa, el parque abarcará 25 hectáreas. Nosotros nos haremos cargo de toda la inversión en infraestructura, y luego serán los usuarios quienes realicen sus propias inversiones".

Empresas confirman participación

La iniciativa ya cuenta con la confirmación de las primeras empresas que se instalarán en el parque. En el sector farmacéutico, Gador proyecta un hub industrial y de exportación con foco en la región, y Gramón Bagó, con más de 90 años en Uruguay, desarrollará una planta altamente tecnificada.

En el sector audiovisual, Musitelli Film & Digital, junto a Reducto, avanza en un complejo de estudios de filmación de escala internacional.

La jornada incluyó un panel con los primeros clientes del Parque, integrado por Juan Andrés Menchaca, gerente general de Gador Uruguay; Álvaro Bellini, gerente general de Gramón Bagó Uruguay; y Ernesto Musitelli, socio y director ejecutivo de Musitelli Film & Digital.

Desarrollo económico

Ubicado junto a la zona franca, el Parque Industrial se integra al campus de Zonamerica, en el corredor Centro-Pando, una de las áreas de mayor crecimiento metropolitano, un parque ubicado en la intersección de las Ruta 8 y 102 que conectan con las principales rutas del país, el puerto y el aeropuerto. El desarrollo del parque también contribuirá a dinamizar la demanda de servicios y generación de empleo de la zona.

El Parque Industrial se desarrolla dentro del Distrito Metropolitano de Innovación, una alianza que integran Zonamerica, la Intendencia de Canelones, la Intendencia de Montevideo y otros polos científicos y tecnológicos de la zona.

Participaron del evento el presidente de la República, Yamandú Orsi; la vicepresidenta Carolina Cosse; el subsecretario de Industria, Energía y Minería, Daniel Olesker; la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry; el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño; y el intendente de Montevideo, Mario Bergara.