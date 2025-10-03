Comienza la décima del Clausura: River Plate ante su última oportunidad de soñar con la permanencia

Viernes 3 de octubre
16:00 - River Plate vs Liverpool
- Parque Saroldi
- Augusto Olmos - Yimmi Álvarez (VAR)
19:00 - MC Torque vs Miramar Misiones
- Parque Viera
- Javier Feres - Santiago Motta (VAR)
Sábado 4 de octubre
15:30 - Boston River vs Juventud
- Estadio Campeones Olímpicos
- Santiago Motta - Jonhatan Fuentes (VAR)
18:00 - Nacional vs Cerro Largo
- Gran Parque Central
- Andrés Matonte - Antonio García (VAR)
Domingo 5 de octubre
10:30 - Progreso vs Cerro
- Parque Paladino
- Esteban Ostojich - Daniel Fedorczuk (VAR)
15:30 - Racing vs Plaza Colonia
- Parque Roberto
- Hernán Heras - Javier Feres (VAR)
18:00 - Peñarol vs Danubio
- Estadio Campeón Del Siglo
- Javier Burgos - Diego Dunajec (VAR)
Lunes 6 De Octubre
19:00 - Defensor Sporting vs Wanderers
- Estadio Franzini
- Leodan González - Christian Ferreyra (VAR)
Posiciones Clausura
- Peñarol - 22
- Boston River - 18
- Nacional - 17
- MC Torque - 17
- Cerro Largo - 16
- Defensor Sporting - 16
- Liverpool - 15
- Danubio - 13
- Cerro - 13
- Miramar Misiones - 11
- Progreso - 11
- Racing - 11
- Juventud de Las Piedras - 10
- Wanderers - 4
- River Plate - 3
- Plaza Colonia - 2
Posiciones Campeonato Uruguayo
Tabla Anual
- Nacional - 69
- Peñarol - 65
- Liverpool - 55
- Juventud de Las Piedras - 55
- Defensor Sporting - 54
- Boston River - 47
- Racing - 47
- Cerro Largo - 40
- MC Torque - 39
- Danubio - 35
- Cerro - 35
- Progreso - 32
- Plaza Colonia - 29
- Wanderers - 28
- Miramar Misiones - 27
- River Plate - 18
Descenso: River Plate 0.853, Plaza Colonia 0.935, Miramar Misiones 0.985, Progreso 1.060, Cerro 1.088, Wanderers 1.118.