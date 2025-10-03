Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes Clausura | Campeonato Uruguayo |

Van por el milagro

Comienza la décima del Clausura: River Plate ante su última oportunidad de soñar con la permanencia

El darsenero está obligado a ganarle a Liverpool, sino está tarde estaría perdiendo la categoría. Además, MC Torque será local ante Miramar Misiones.

Comienza la décima del Clausura: River Plate ante su última oportunidad de soñar con la permanencia

Comienza la décima del Clausura: River Plate ante su última oportunidad de soñar con la permanencia

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Dos partidos serán los que abran la décima fecha del Clausura, etapa en la que River Plate se juega la última posibilidad para aferrarse al milagro de la permanencia. Si el darsenero pierde, descenderá esta misma tarde a la Segunda División.

Además, pensando en los promedios, Miramar Misiones cierra la jornada del viernes visitando a MC Torque con el claro objetivo de tratar de tomar aire. El domingo las miradas se van con el partido entre Progreso y Cerro, partido más que directo para ambos.

Por la parte alta de la tabla, Peñarol buscará seguir con la distancia en el Clausura, y para eso deberá medirse ante Danubio. El sábado, Nacional recibirá a Cerro Largo, partido directo pensando en la Anual. Por esa tabla, además, Boston River y Juventud de Las Piedras protagonizarán un gran encuentro.

Viernes 3 de octubre

16:00 - River Plate vs Liverpool

  • Parque Saroldi
  • Augusto Olmos - Yimmi Álvarez (VAR)

19:00 - MC Torque vs Miramar Misiones

  • Parque Viera
  • Javier Feres - Santiago Motta (VAR)

Sábado 4 de octubre

15:30 - Boston River vs Juventud

  • Estadio Campeones Olímpicos
  • Santiago Motta - Jonhatan Fuentes (VAR)

18:00 - Nacional vs Cerro Largo

  • Gran Parque Central
  • Andrés Matonte - Antonio García (VAR)

Domingo 5 de octubre

10:30 - Progreso vs Cerro

  • Parque Paladino
  • Esteban Ostojich - Daniel Fedorczuk (VAR)

15:30 - Racing vs Plaza Colonia

  • Parque Roberto
  • Hernán Heras - Javier Feres (VAR)

18:00 - Peñarol vs Danubio

  • Estadio Campeón Del Siglo
  • Javier Burgos - Diego Dunajec (VAR)

Lunes 6 De Octubre

19:00 - Defensor Sporting vs Wanderers

  • Estadio Franzini
  • Leodan González - Christian Ferreyra (VAR)

Posiciones Clausura

  1. Peñarol - 22
  2. Boston River - 18
  3. Nacional - 17
  4. MC Torque - 17
  5. Cerro Largo - 16
  6. Defensor Sporting - 16
  7. Liverpool - 15
  8. Danubio - 13
  9. Cerro - 13
  10. Miramar Misiones - 11
  11. Progreso - 11
  12. Racing - 11
  13. Juventud de Las Piedras - 10
  14. Wanderers - 4
  15. River Plate - 3
  16. Plaza Colonia - 2

Posiciones Campeonato Uruguayo

Tabla Anual

  1. Nacional - 69
  2. Peñarol - 65
  3. Liverpool - 55
  4. Juventud de Las Piedras - 55
  5. Defensor Sporting - 54
  6. Boston River - 47
  7. Racing - 47
  8. Cerro Largo - 40
  9. MC Torque - 39
  10. Danubio - 35
  11. Cerro - 35
  12. Progreso - 32
  13. Plaza Colonia - 29
  14. Wanderers - 28
  15. Miramar Misiones - 27
  16. River Plate - 18

Descenso: River Plate 0.853, Plaza Colonia 0.935, Miramar Misiones 0.985, Progreso 1.060, Cerro 1.088, Wanderers 1.118.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar