Peñarol: el Indio se mantiene de titular y Aguirre tiene un abanico de opciones para el once

Seguramente en el correr de estos días se vaya confirmando y más allá de la decisión, hay algo claro y es que hoy, el técnico tiene varias opciones para jugar los próximos partidos.

El Indio se ganó su lugar

Y si de opciones se trata, en principio Peñarol acertó en la contratación de Roberto Fernández. El ex Fénix llegó un par de días antes, saltó a la cancha del Gran Parque Central a jugar como carrilero y fue una muy buena figura en el mirasol.

Fernández cerró bien un sector en el que Nacional, salvo alguna jugada en la que Rodrigo Martínez intentó desnivelar por izquierda, no pudo entrarle a Peñarol ya que Gularte se mostró atento para relevar al “Indio” y viceversa.

Además, el debutante carbonero pudo desdoblarse cuando la jugada lo pedía y a los 76’, luego de un cierre de Nahuel Herrera sobre Maxi Silvera y un toque preciso de Eric Remedi, el “Indio” levantó la cabeza y lo vio a Leonardo Fernández abierto sobre la derecha. El 10 habilitó a Matías Arezo y el goleador la mandó a guardar en el GPC.

Ahora, ante la ausencia de Remedi por expulsión, el “Indio” Fernández sabe que está adentro de cara al sábado y como por si fuera poco, en su posición natural: de volante central.

Darias podría volver a la convocatoria

Eduardo Darias quien tuvo minutos al comienzo del Apertura y luego debió parar ya que se viene recuperando de una larga lesión, podría estar a la orden para enfrentar a Danubio.

Además, Aguirre tiene otras opciones para conformar el once. Maximiliano Olivera recuperado (tuvo minutos ante Nacional) al igual que el argentino Franco Escobar, podrían tener minutos en el partido ante los franjeados.