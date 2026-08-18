Comienzan a definirse los mejores ocho de la Libertadores y Sudamericana

Así continuarán los octavos de final
Martes 18 de agosto
- 19:00 - Independiente Rivadavia vs Fluminense
- 21:30 - Universidad Católica vs Estudiantes de La Plata
- 21:30 - Deportes Tolima vs Independiente del Valle
Miércoles 19 de agosto
- 19:00 - Coquimbo Unido vs Platense
- 19:00 - Cerro Porteño vs Palmeiras
- 21:30 - Flamengo vs Cruzeiro
Jueves 20 de agosto
- 19:00 - Liga de Quito vs Mirassol
- 21:30 - Corinthians vs Rosario Central
Copa Sudamericana
Este martes también habrá actividad en el marco de los octavos de final de la Copa Sudamericana. A las 19:00 horas en el Estadio Defensores del Chaco, Recoleta buscará revertir el 3-1 de la ida cuando reciba a Boca Juniors, partido que tendrá a Andrés Matonte como árbitro principal.
Más tarde, desde las 21:30 y con arbitraje del peruano Kevin Ortega, San Pablo recibirá a Bolívar en el Morumbí, serie que terminó igualada a uno en el encuentro de ida.
Así continuarán los octavos de final
Martes 18 de agosto
- 19:00 - Recoleta vs Boca Juniors
- 21:30 - San Pablo vs Bolívar
Miércoles 19 de agosto
- 19:00 - Atlético Mineiro vs RB Bragantino
- 21:30 - MC Torque vs Tigre
- 21:30 - Independiente Santa Fé vs River Plate
Jueves 20 de agosto
- 19:00 - Macará vs Santos
- 19:00 - Olimpia vs Vasco da Gama
- 21:30 - Botafogo vs Cienciano