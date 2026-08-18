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Deportes

cinco partidos este martes

Comienzan a definirse los mejores ocho de la Libertadores y Sudamericana

Este martes habrá tres encuentros en el marco de los octavos de final de la Libertadores y dos de esa misma instancia pero en Copa Sudamericana.

Comienzan a definirse los mejores ocho de la Libertadores y Sudamericana

Comienzan a definirse los mejores ocho de la Libertadores y Sudamericana

 @Libertadores
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Comienzan a definirse quienes serán los mejores equipos en la temporada 2026 tanto de la Copa Libertadores como de la Copa Sudamericana, que tendrá en el correr de esta semana las definiciones de los octavos de final de ambos torneos.

Por la Copa Libertadores, que tiene todas las series igualadas, habrá tres partidos este martes. Desde las 19:00 horas, Independiente Rivadavia recibirá en el Estadio Malvinas Argentinas a Fluminense, encuentro que será arbitrado por el colombiano José Rojas.

A las 21:30 habrá dos partidos. En el Claro Arena, Universidad Católica recibirá a Estudiantes de la Plata con Wilmar Roldán como árbitro principal. A esa misma hora pero en el Estadio Manuel Murillo Toro, Deportes Tolima e Independiente del Valle jugarán el partido de ida luego de que el mismo se aplazara por los terremotos que azotaron el país cafetero.

Así continuarán los octavos de final

Martes 18 de agosto

  • 19:00 - Independiente Rivadavia vs Fluminense
  • 21:30 - Universidad Católica vs Estudiantes de La Plata
  • 21:30 - Deportes Tolima vs Independiente del Valle

Miércoles 19 de agosto

  • 19:00 - Coquimbo Unido vs Platense
  • 19:00 - Cerro Porteño vs Palmeiras
  • 21:30 - Flamengo vs Cruzeiro

Jueves 20 de agosto

  • 19:00 - Liga de Quito vs Mirassol
  • 21:30 - Corinthians vs Rosario Central

Copa Sudamericana

Este martes también habrá actividad en el marco de los octavos de final de la Copa Sudamericana. A las 19:00 horas en el Estadio Defensores del Chaco, Recoleta buscará revertir el 3-1 de la ida cuando reciba a Boca Juniors, partido que tendrá a Andrés Matonte como árbitro principal.

Más tarde, desde las 21:30 y con arbitraje del peruano Kevin Ortega, San Pablo recibirá a Bolívar en el Morumbí, serie que terminó igualada a uno en el encuentro de ida.

Así continuarán los octavos de final

Martes 18 de agosto

  • 19:00 - Recoleta vs Boca Juniors
  • 21:30 - San Pablo vs Bolívar

Miércoles 19 de agosto

  • 19:00 - Atlético Mineiro vs RB Bragantino
  • 21:30 - MC Torque vs Tigre
  • 21:30 - Independiente Santa Fé vs River Plate

Jueves 20 de agosto

  • 19:00 - Macará vs Santos
  • 19:00 - Olimpia vs Vasco da Gama
  • 21:30 - Botafogo vs Cienciano

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