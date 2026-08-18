Escándalo en el fútbol chileno: prisión preventiva para expresidente de Universidad de Chile

Clark, quien presidió la "U" entre 2021 y 2026, fue formalizado por los delitos de administración desleal, entrega de información falsa, negociación incompatible, fraude por omisión de oferta pública de adquisición, lavado de activos y contrato simulado.

En 2021, la empresa de Clark, Sartor, adquirió Azul Azul y el empresario asumió la presidencia de la sociedad que administra el club de fútbol.

Posteriormente, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) detectó que Sartor utilizaba fondos de inversionistas para financiar empresas relacionadas con sus propios dueños y ejecutivos.

La CMF acusó a Sartor de cometer graves irregularidades y en 2024 le quitó la autorización para funcionar y ordenó su liquidación.

Investigan delitos

La Fiscalía inició una investigación para determinar si se cometieron delitos y amplió las indagatorias a las operaciones relacionadas con Azul Azul.

En ese marco, cuestionó la forma en que Clark adquirió el control de la sociedad y sostuvo que la operación debió incluir una oferta para comprar las acciones de los demás accionistas.

La Justicia decretó prisión preventiva para Clark y los otros tres imputados mientras continúa la investigación, cuyo plazo inicial fue fijado en 120 días.

(Sputnik)