Tres individuos fueron condenados y otro imputado en la causa de la bengala náutica lanzada desde la tribuna Colombes -el pasado 6 de junio en clásico, por la final del torneo Intermedio, entre Peñarol y Nacional- que hirió gravemente a un policía (al que se le debió extirpar un testículo) que estaba en la parte alta de la tribuna América.
de canuto
¿Cómo se dio ingreso de bengalas en el clásico del Intermedio?
El vocero de Fiscalía, Javier Benech, dio detalles de cómo se presume que los involucrados ingresaron las bengalas a la tribuna Colombes.