¿Cómo se dio ingreso de bengalas en el clásico del Intermedio?

"Se presume que la pirotecnia fue ingresada el día anterior o en la mañana del partido y escondida en lugares estratégicos. La investigación no está cerrada", dijo Benech.

Según detalló, al momento de la formalización había elementos científicos para imputar a quien hoy está detenido por ser presunto autor material del lanzamiento de la bengala. "Se encontró una campera con su sangre y restos de residuos que larga esta bengala", explicó

"Fue una investigación muy difícil por los códigos que rigen dentro de las barras y a la fiscal le costó el avance y poder conseguir elementos", concluyó el vocero de Fiscalía.