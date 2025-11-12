Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes Bengalas | Intermedio | Peñarol

de canuto

¿Cómo se dio ingreso de bengalas en el clásico del Intermedio?

El vocero de Fiscalía, Javier Benech, dio detalles de cómo se presume que los involucrados ingresaron las bengalas a la tribuna Colombes.

Tres condenados y un imputado por las bengalas que entraron a la Colombes.&nbsp;

Tres condenados y un imputado por las bengalas que entraron a la Colombes. 

 FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Sobre la tarde de este martes 11 de noviembre, los cuatro implicados fueron formalizados (tres condenados y uno imputado) a pedido de la fiscal Silvia Lovesio por los delitos de “asociación para delinquir y estrago”, informó el director de Comunicación de Fiscalía, Javier Benech.

¿Cómo ingresaban las bengalas a la Colombes?

El vocero de Fiscalía, Javier Benech, participó este miércoles del programa Tarde de Fútbol de Caras y Caretas TV, donde dio detalles de como se prevé que los involucrados ingresaron las bengalas al estadio.

"Se presume que la pirotecnia fue ingresada el día anterior o en la mañana del partido y escondida en lugares estratégicos. La investigación no está cerrada", dijo Benech.

Según detalló, al momento de la formalización había elementos científicos para imputar a quien hoy está detenido por ser presunto autor material del lanzamiento de la bengala. "Se encontró una campera con su sangre y restos de residuos que larga esta bengala", explicó

"Fue una investigación muy difícil por los códigos que rigen dentro de las barras y a la fiscal le costó el avance y poder conseguir elementos", concluyó el vocero de Fiscalía.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar