Funcionario de CAFO y otros dos hombres fueron condenados por ingreso de bengalas en clásico del Intermedio

En el caso del imputado, la investigación se formalizó con una medida cautelar de arresto domiciliario total con tobillera por 180 días, mientras continúa la investigación.

¿Cómo ingresaban las bengalas a la Colombes?

La fiscal Lovesio logró determinar cómo ingresó la pirotecnia a la tribuna Colombes del Estadio Centenario.

Según detalló el vocero de la Fiscalía, se hizo “a través de proveedores de bebidas y comida, a quienes se [les] pagaba, y de un funcionario de CAFO que se encargaba de limpieza y mantenimiento a quien también se le pagaba”, detalló. Este último es uno de los tres condenados.

Nuevas indagatorias a hinchas de Nacional

El episodio de la bengala náutica lanzada en el clásico del Intermedio, tiene a una persona imputada -hincha de Nacional- por ser el presunto autor material del hecho, sin embargo su defensa sostiene que no fue él quien la lanzó hacia la tribuna América.

Caras y Caretas se comunicó con su abogado, Diego Moreno, quien adelantó que mañana miércoles se reunirá en Fiscalía para ver cómo continúa el caso ante las detenciones de este miércoles de otros cuatro hinchas de Nacional que declararon esta jornada en Fiscalía.