Funcionario de CAFO y otros dos hombres fueron condenados por ingreso de bengalas en clásico del Intermedio

Tres individuos fueron condenados y otro imputado en la causa de la bengala náutica lanzada desde la tribuna Colombes -el pasado 6 de junio en clásico, por la final del torneo Intermedio, entre Peñarol y Nacional- que hirió gravemente a un policía (al que se le debió extirpar un testículo) que estaba en la parte alta de la tribuna América.
Ingresaron bengalas con proveedores
