Sociedad condenados | clásico | CAFO

Ingresaron bengalas con proveedores

Funcionario de CAFO y otros dos hombres fueron condenados por ingreso de bengalas en clásico del Intermedio

Tres condenados y otro imputado por “asociación para delinquir y estrago”, en el caso de la bengala lanzada desde la tribuna de Nacional que hirió a un policía.

Tres condenados y un imputado por las bengalas que entraron a la Colombes.&nbsp;

Tres condenados y un imputado por las bengalas que entraron a la Colombes. 

 FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

Tres individuos fueron condenados y otro imputado en la causa de la bengala náutica lanzada desde la tribuna Colombes -el pasado 6 de junio en clásico, por la final del torneo Intermedio, entre Peñarol y Nacional- que hirió gravemente a un policía (al que se le debió extirpar un testículo) que estaba en la parte alta de la tribuna América.

La bengala impactó en el sector de prensa.

Las condenas a los facilitadores

Sobre la tarde de este martes 11 de noviembre, los cuatro implicados fueron formalizados (tres condenados y uno imputado) a pedido de la fiscal Silvia Lovesio por los delitos de “asociación para delinquir y estrago”, informó el director de Comunicación de Fiscalía, Javier Benech.

Tres hombres, entre ellos un funcionario de la Comisión Administradora del Field Oficial (CAFO), fueron condenados a 13 meses de prisión, que se sustituyen con libertad a prueba con las medidas de trabajo comunitario por ocho meses, presentarse una vez por semana a la seccional policial más cercana e ingresar a la lista negra para los espectáculos deportivos.

En el caso del imputado, la investigación se formalizó con una medida cautelar de arresto domiciliario total con tobillera por 180 días, mientras continúa la investigación.

¿Cómo ingresaban las bengalas a la Colombes?

La fiscal Lovesio logró determinar cómo ingresó la pirotecnia a la tribuna Colombes del Estadio Centenario.

Según detalló el vocero de la Fiscalía, se hizo “a través de proveedores de bebidas y comida, a quienes se [les] pagaba, y de un funcionario de CAFO que se encargaba de limpieza y mantenimiento a quien también se le pagaba”, detalló. Este último es uno de los tres condenados.

Nuevas indagatorias a hinchas de Nacional

El episodio de la bengala náutica lanzada en el clásico del Intermedio, tiene a una persona imputada -hincha de Nacional- por ser el presunto autor material del hecho, sin embargo su defensa sostiene que no fue él quien la lanzó hacia la tribuna América.

Caras y Caretas se comunicó con su abogado, Diego Moreno, quien adelantó que mañana miércoles se reunirá en Fiscalía para ver cómo continúa el caso ante las detenciones de este miércoles de otros cuatro hinchas de Nacional que declararon esta jornada en Fiscalía.

Perchman arremetió contra la hinchada de Nacional.

