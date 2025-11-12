Matonte dirigirá la semifinal entre Peñarol y Liverpool: ¿Cuáles son sus números esta temporada?

Los números de Matonte en esta temporada

Si bien Andrés Matonte no dirigió ninguno de los choques entre Peñarol y Liverpool, sí lo hizo en reiteradas ocasiones a cada uno de ellos. Al carbonero lo dirigió en 7 encuentros, con cinco triunfos (Miramar Misiones, Defensor Sporting, Cerro, Progreso y Juventud), un empate ante Boston River y una derrota frente a Plaza Colonia en la sexta fecha del Apertura.

Por otro lado, a Liverpool lo dirigió en cuatro ocasiones, en dónde el negriazul consiguió dos victorias (frente a Defensor Sporting y Cerro Largo) y dos empates, ante Nacional y MC Torque.