Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes Peñarol | Campeonato Uruguayo |

La terna

Matonte dirigirá la semifinal entre Peñarol y Liverpool: ¿Cuáles son sus números esta temporada?

Matonte estará acompañado por Horacio Ferreiro, Martín Soppi y Bruno Sacarelo como cuarto árbitro. En el VAR estarán Antonio García junto a Yimmi Álvarez.

Matonte, el árbitro de la semifinal entre Liverpool y Peñarol.

Matonte, el árbitro de la semifinal entre Liverpool y Peñarol.

 Foto: Dante Fernandez / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Está todo listo para la semifinal del Campeonato Uruguayo en el que se medirán Liverpool ante Peñarol el próximo domingo a las 18:00 horas en el Estadio Centenario. El ganador de este encuentro, disputará dos partidos ante Nacional para conocer al campeón uruguayo de la temporada.

En las últimas horas se hizo oficial que Andrés Matonte será el árbitro principal del encuentro, y estará acompañado por Horacio Ferreiro, Martín Soppi y Bruno Sacarelo como cuarto árbitro. En el VAR estarán Antonio García junto a Yimmi Álvarez

En este encuentro, Peñarol ocupará la tribuna Ámsterdam, Olímpica y la América contra la Ámsterdam. Por su parte, los parciales de Liverpool irán a la tribuna América contra el sector de la Colombes.

Los números de Matonte en esta temporada

Si bien Andrés Matonte no dirigió ninguno de los choques entre Peñarol y Liverpool, sí lo hizo en reiteradas ocasiones a cada uno de ellos. Al carbonero lo dirigió en 7 encuentros, con cinco triunfos (Miramar Misiones, Defensor Sporting, Cerro, Progreso y Juventud), un empate ante Boston River y una derrota frente a Plaza Colonia en la sexta fecha del Apertura.

Por otro lado, a Liverpool lo dirigió en cuatro ocasiones, en dónde el negriazul consiguió dos victorias (frente a Defensor Sporting y Cerro Largo) y dos empates, ante Nacional y MC Torque.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar