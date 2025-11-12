Está todo listo para la semifinal del Campeonato Uruguayo en el que se medirán Liverpool ante Peñarol el próximo domingo a las 18:00 horas en el Estadio Centenario. El ganador de este encuentro, disputará dos partidos ante Nacional para conocer al campeón uruguayo de la temporada.
La terna
Matonte dirigirá la semifinal entre Peñarol y Liverpool: ¿Cuáles son sus números esta temporada?
Matonte estará acompañado por Horacio Ferreiro, Martín Soppi y Bruno Sacarelo como cuarto árbitro. En el VAR estarán Antonio García junto a Yimmi Álvarez.