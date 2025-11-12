Fiscal Gilberto Rodríguez archivó la denuncia de clubes contra la AUF

Entre las personas físicas denunciadas figuraban el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, y varios de los neutrales que integraban el Ejecutivo: Jorge Casales, Gastón Tealdi, Matías Pérez, Fernando Sosa, Andrea Lanfranco, Eduardo Ache y Victoria Díaz, además de Hugo Gubba, director de la consultora UHY, y Ariel Recoba, director económico de la institución.

Sin embargo, durante el desarrollo de la investigación, la AUF presentó toda la documentación contable y los balances requeridos, los cuales fueron analizados por el equipo técnico del Ministerio Público. Según el fiscal Rodríguez, no existieron inconsistencias ni elementos que permitieran sostener la hipótesis de un desvío de fondos.

El informe fiscal concluyó que los movimientos financieros estaban debidamente registrados y respaldados, y que la acusación inicial carecía de fundamento documental. Por esa razón, Rodríguez dispuso el archivo definitivo de la denuncia, cerrando así un proceso que había generado tensiones entre los clubes y la dirigencia del fútbol uruguayo.

Una de las dificultades señaladas por la fiscalía fue que varios de los denunciantes ya no integran las directivas de los clubes que firmaron la denuncia, lo que complicó el avance de la causa. Entre ellos se mencionan nombres como el de Fabián Mota, expresidente de River Plate, y otros dirigentes que dejaron sus cargos durante el transcurso del proceso.

Con el cierre del expediente, se abre ahora una nueva posibilidad, los dirigentes denunciados podrían iniciar acciones judiciales contra las personas que firmaron la denuncia en nombre de los clubes, argumentando perjuicio moral o daño a la imagen institucional. Dado que muchos de los firmantes ya no ocupan cargos en sus instituciones, los abogados de los neutrales analizan si corresponde avanzar por la vía civil o penal.

El fallo del fiscal Rodríguez fue recibido con satisfacción en la AUF, que desde el inicio negó cualquier irregularidad y aseguró que sus balances “fueron auditados, aprobados y presentados conforme a las normas vigentes”.

De todas formas, si los abogados denunciantes lo solicitan, el caso puede ser reexaminado por otro fiscal de Delitos Económicos y Complejos.

