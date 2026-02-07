Con bajas y el debut de Angulo, Peñarol sale a escena en el Apertura

Diego Aguirre tuvo dificultades para conformar la oncena inicial, ya que no podrán contar con Washington Aguerre ni Leandro Umpiérrez por distintas sanciones, así como tampoco con Nahuel Herrera por un desgarro. Lucas Ferreira, que terminó el clásico de la Supercopa con una sobrecarga, además de Maximiliano Olvera y Lucas Hernández que están en proceso de recuperación.

La novedad en el carbonero, es que el colombiano Luis Miguel Angulo sería titular en el equipo de la Fiera.

El probable once de Aguirre

Así las cosas, Peñarol se perfila con Sebastián Britos; Kevin Rodríguez, Emanuel Gularte, Lucas Ferreira y Franco Escobar; Jesús Trindade y Eric Remedi; Luis Miguel Angulo, Leonardo Fernández y Gastón Togni; y Matías Arezo.

En el banco habrá jugadores como el arquero Leandro Díaz, Andrés Madruga, Matías González, Diego Laxalt, Eduardo Darias, Stiven Muhlethaler, Franco González y Facundo Batista, entre otros.

Un rival peligroso

Peñarol tendrá enfrente un rival de cuidado. Los equipos de Marcelo Méndez suelen tener una idea definida y Monevideo City Toque buscará llevarse algo del escenario mirasol. En principio el ciudadano no tendrá a la orden a Gonzalo Montes por una molestia. El equipo de Méndez se reforzó para esta temporada con el arquero Gastón Rodríguez, el zaguero Franco Romero, el lateral Valentino Wurth, el volante Sebastián Cáceres, el extremo Juan Quintana y el atacante Salomón Rodríguez.

Jugarían por City Torque: Franco Torgnascioli; Ezequiel Busquets, Franco Romero, Gary Kagelmacher y Facundo Silvera; Franco Pizzichillo, Sebastián Cáceres y Bautista Kociubinski; Juan Quintana, Salomón Rodríguez y Esteban Obregón.

Javier Burgos será el árbitro principal, acompañado de los asistentes Mathías Muniz y Marcos Rosamen, y del cuarto juez Pablo Silveira. Jonathan Fuentes y Diego Riveiro estarán en el VAR.