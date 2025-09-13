Hacete socio para acceder a este contenido

Peñarol

Con Bielsa en la tribuna, Peñarol la pasó mal en Belvedere

Otro mal partido de Peñarol que puso en riesgo su chance en la Tabla Anual aunque quedó con 16 puntos en el Clausura.

Marcelo Bielsa siguió el partido de Peñarol y Liverpool.

Por Redacción Caras y Caretas

Peñarol lo perdía y terminó empatando con Liverpool 2 a 2 en otro mal partido del aurinegro. La pasó bastante mal en Belvedere y apenas pudo rescatar un empate en la séptima fecha del Torneo Clausura.

Con Marcelo Bielsa en la tribuna, el visitante se puso en ventaja con gol de Javier Méndez pero Liverpool se lo dio vuelta con goles de Acosta y Hernández. Finalmente Olivera puso el empate definitivo.

Peñarol nunca logró tener el control del partido, ni recuperar pelotas por lo que le costó generar peligro en el arco rival.

Peñarol sigue arriba pero...

Con este punto llegó a 16 unidades, mientras que Liverpool quedó con 12, pero el equipo de Diego Aguirre puso en riesgo su chance en la Tabla Anual ya que este domingo Nacional le puede sacar siete puntos de diferencia si le gana a Plaza Colonia en el Estadio Centenario.

El técnico de la selección uruguaya siguió todo el partido como un espectador más pero no tuvo mucho fútbol para ver.

