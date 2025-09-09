Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Copa AUF | Central Español | Peñarol

Peñarol el miércoles, Nacional el jueves

Copa AUF Uruguay: Central Español es el primer clasificado a los cuartos de final

El palermitano selló su nombre entre los ocho mejores de esta edición de la Copa AUF Uruguay, y ahora espera por el ganador de Oriental y Defensor Sporting.

Central Español entre los ocho mejores de la Copa AUF Uruguay.

 Foto: Copa AUF Uruguay
Se abrió el telón de los octavos de final de la Copa AUF Uruguay, en dónde Central Español se convirtió en el primer equipo en acceder a la siguiente ronda. Peñarol jugará el miércoles mientras que Nacional irá el jueves.

En el primer encuentro de esta fase se disputó en el Estadio Luis Tróccoli, en dónde Bella Vista fue local pero cayó por 2 a 1 ante Central Español. Los goles para el triunfo del palermitano fueron convertidos por Ignacio Gonella y Rodrigo Muníz mientras que Alexis Larzabal marcó para el papal.

Central Español ya está entre los ocho mejores de la edición, y espera por el ganador de Oriental de La Paz o Defensor Sporting que jugarán este miércoles a mediodía.

¿Cómo sigue la Copa AUF Uruguay?

La actividad por los octavos de final, se complementará entre este miércoles y el jueves. Peñarol será el primero de los grandes en salir a escena, cuando reciba a Liverpool, mientras que Nacional hará lo propio ante Plaza Colonia.

Miércoles 10 de setiembre

  • 14:00 - Oriental vs Defensor Sporting (Parque Palermo)
  • 15:30 - Racing vs Boston River (Parque Roberto)
  • 19:00 - Cerro Largo vs Tacuarembó (Estadio Ubilla de Melo)
  • 20:30 - Albion vs Porongos de Trinidad (Parque Palermo)
  • 20:30 - Peñarol vs Liverpool (Estadio Centenario)

Jueves 11 de setiembre

  • 20:30 - Universitario de Salto vs Atlético Florida (Juan José Vispo Mari)
  • 20:30 - Nacional vs Plaza Colonia (Gran Parque Central)

