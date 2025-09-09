Se abrió el telón de los octavos de final de la Copa AUF Uruguay, en dónde Central Español se convirtió en el primer equipo en acceder a la siguiente ronda. Peñarol jugará el miércoles mientras que Nacional irá el jueves.
Peñarol el miércoles, Nacional el jueves
Copa AUF Uruguay: Central Español es el primer clasificado a los cuartos de final
El palermitano selló su nombre entre los ocho mejores de esta edición de la Copa AUF Uruguay, y ahora espera por el ganador de Oriental y Defensor Sporting.