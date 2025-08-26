Con suplentes, Nacional comienza su camino en la Copa Uruguay ante Huracán

Pablo Peirano luego del partido habló con la prensa y se refiero al empate frente a Boston River. "El resultado no conforma por ningún lado. Intentamos, en un partido parejo, donde generamos chances como para poder concretar pero esta vez no pudimos. El partido fue de mucho ida y vuelta, muy disputado, de variantes de los dos lados. No pudimos concretar esas claras y se nos van dos puntos", dijo el entrenador.

Ante Huracán a las 20:30

Nacional debutará este martes en la Copa AUF Uruguay 2025, cuando enfrente desde las 20:30 horas en el Estadio José Antonio Lavalleja de Minas a Huracán del Paso de la Arena, club que milita en la Primera División Amateur, por los dieciseisavos de final.

Teniendo en cuenta la instancia del torneo y la importancia de los partidos que se le vienen al tricolor, Pablo Peirano rotará el equipo.

Sobre el probable equipo, se especula que jugarán varios suplentes. Ignacio Suárez volvera a tajar. Será el debut de Matías De Los Santos en la zaga. El volante ex Racing Lucas Rodriguez será titular. Luego de no estar convocado el fin de semana pasado, el venezolano Romulo Otero, volverá a la titularidad y otro que va ser por primera vez titular en esta temporada es el migeriano Christian Ebere.

Por el Tricolor jugarán Ignacio Suárez; Hayen Palacios, Matías de los Santos, Paolo Calione, Diego Romero; Yonatan Rodríguez, Lucas Rodríguez; Rómulo Otero, Mauricio Pereyra, Exequiel Mereles; y Christian Ebere.

El rival de Nacional, Huracán FC, jugó un partido en el Clausura de la C y lo ganó: 2-1 frente a Deportivo Italiano. En el Apertura terminó tercero en la serie C con 16 puntos.

Esteban Guerra será el encargado de impartir justicia esta noche, acompañado de Marcelo Alonso y Juan Álvarez como asistentes. Diego Riveiro será el cuarto.