Justicia ordenó al MSP suministrar fármaco de alto costo a Moratorio en 24 horas

De acuerdo a lo consignado en el expediente, el científico había logrado acceder a algunas dosis a través de colectas, lo que permitió una estabilización de la enfermedad. Sin embargo, el elevado costo del tratamiento hacía inviable su continuidad por cuenta propia.

La negativa del MSP

El MSP y el Fondo Nacional de Recursos (FNR) habían denegado el acceso al medicamento, entre otros motivos, por no estar habilitado para su comercialización en Uruguay. No obstante, la jueza Lucía Granucci entendió que ese argumento no puede prevalecer frente a derechos de rango constitucional.

El médico tratante advirtió que la interrupción de la terapia podría reducir la expectativa de vida del paciente a pocos meses, mientras que su continuidad permitiría sostener el control del cuadro clínico.

La sentencia establece que el ministerio deberá suministrar el tratamiento conforme a la indicación médica y prevé sanciones económicas en caso de incumplimiento.