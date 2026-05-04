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Sociedad Moratorio |

Para tratamiento de inmunoterapia

Justicia ordenó al MSP suministrar fármaco de alto costo a Moratorio en 24 horas

Un fallo por amparo consideró ilegítima la negativa del MSP y dispuso suministrar el tratamiento indicado para el cáncer cerebral que padece Moratorio.

Gonzalo Moratorio, científico uruguayo.

Gonzalo Moratorio, científico uruguayo.

 Diego Lafalche / FocoUy
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El fallo, emitido este lunes, concluyó que la negativa de la cartera constituye una “ilegitimidad manifiesta”, al considerar que vulnera derechos esenciales como la salud y la vida del paciente.

Luego de haber transitado sin éxito los tratamientos convencionales, su equipo médico recomendó como única opción la inmunoterapia con los fármacos Nivolumab y Relatlimab que se comercializan con la marca Opdualag, cuya provisión ahora deberá garantizar el MSP. Cada dosis tendría un costo de US$ 30.000.

De acuerdo a lo consignado en el expediente, el científico había logrado acceder a algunas dosis a través de colectas, lo que permitió una estabilización de la enfermedad. Sin embargo, el elevado costo del tratamiento hacía inviable su continuidad por cuenta propia.

La negativa del MSP

El MSP y el Fondo Nacional de Recursos (FNR) habían denegado el acceso al medicamento, entre otros motivos, por no estar habilitado para su comercialización en Uruguay. No obstante, la jueza Lucía Granucci entendió que ese argumento no puede prevalecer frente a derechos de rango constitucional.

El médico tratante advirtió que la interrupción de la terapia podría reducir la expectativa de vida del paciente a pocos meses, mientras que su continuidad permitiría sostener el control del cuadro clínico.

La sentencia establece que el ministerio deberá suministrar el tratamiento conforme a la indicación médica y prevé sanciones económicas en caso de incumplimiento.

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