Confirmados los bombos de la Libertadores y Sudamericana: ¿Cuándo es el sorteo?

Con la derrota y eliminación de Juventud de Las Piedras ante Independiente de Medellín, finalizó la fase previa de la Copa Libertadores. De esta manera, y con todos los clubes que disputarán torneos internacionales, quedaron conformados los bombos para la fase de grupos tanto de la Libertadores como de la Sudamericana.
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Caras y Caretas Diario
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El sorteo de las fase de grupo, tendrá lugar el próximo jueves 19 de marzo a las 20:00 en la sede de la Conmebol, ubicada en la ciudad de Luque, Paraguay.
En la Copa Libertadores habrá dos clubes uruguayos, Peñarol y Nacional, ambos integrando el Bombo 1 del sorteo. Liverpool y Juventud de Las Piedras quedaron por el camino en la fase previa.
Por su parte, la Copa Sudamericana tendrá tres representantes de nuestro país, Boston River, MC Torque y Juventud de Las Piedras. Tanto sastres como ciudadanos aparecen en el bombo 3, mientras que el pedrense al llegar desde la fase previa de la Libertadores, integra el bombo 4 del sorteo.
Bombos de la Libertadores
Bombo 1
- Flamengo (Brasil)
- Palmeiras (Brasil)
- Boca Juniors (Argentina)
- Peñarol (Uruguay)
- Nacional (Uruguay)
- LDU Quito (Ecuador)
- Fluminense (Brasil)
- Independiente del Valle (Ecuador)
Bombo 2
- Libertad (Paraguay)
- Estudiantes de La Plata (Argentina)
- Cerro Porteño (Paraguay)
- Lanús (Argentina)
- Corinthians (Brasil)
- Bolívar (Bolivia)
- Cruzeiro (Brasil)
- Universitario (Perú)
Bombo 3
- Junior (Colombia)
- Universidad Católica (Chile)
- Rosario Central (Argentina)
- Independiente Santa Fe (Colombia)
- Coquimbo Unido (Chile)
- Always Ready (Bolivia)
- Deportivo La Guaira (Venezuela)
- Cusco (Perú)
Bombo 4
- Universidad Central (Venezuela)
- Platense (Argentina)
- Independiente Rivadavia (Argentina)
- Mirassol (Brasil)
- Barcelona (Ecuador)
- Deportes Tolima (Colombia)
- Sporting Cristal (Perú)
- Deportivo Independiente Medellín (Colombia)
Bombos de la Sudamericana
Bombo 1
- River Plate (Argentina)
- Atlético Mineiro (Brasil)
- São Paulo (Brasil)
- Racing (Argentina)
- Grêmio (Brasil)
- Olimpia (Paraguay)
- Santos (Brasil)
- América de Cali (Colombia)
Bombo 2
- San Lorenzo (Argentina)
- Red Bull Bragantino (Brasil)
- Palestino (Chile)
- Millonarios (Colombia)
- Caracas (Venezuela)
- Vasco Da Gama (Brasil),
- Cienciano (Perú)
- Tigre (Argentina)
Bombo 3
- Audax Italiano (Chile)
- Blooming (Bolivia)
- Academia Puerto Cabello (Venezuela)
- Boston River (Uruguay)
- Montevideo City Torque (Uruguay)
- Deportivo Cuenca (Ecuador)
- Independiente Petrolero (Bolivia)
- Macará (Ecuador)
Bombo 4
- Alianza Atlético (Perú)
- Barracas Central (Argentina)
- Deportivo Riestra (Argentina)
- Recoleta (Paraguay),
- Juventud (Uruguay)
- O'Higgins (Chile)
- Carabobo (Venezuela)
- Botafogo (Brasil)